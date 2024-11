Akademia Messina implacabile, al PalaRescifina manda al tappeto anche Macerata 

Altra vittoria piena contro una big del girone, quinta vittoria consecutiva dimostrando di essere superiore fisicamente

MESSINA – Altro big match d’alta classifica nella quinta giornata di campionato e altra vittoria piena per Akademia Sant’Anna tra le mura amiche del PalaRescifina. L’avversario era Macerata dell’ex Valeria Battista che fino a due giornate fa era a punteggio pieno ma in due settimane è stata sconfitta da San Giovanni in Marignano e oggi da Messina. Proprio le ragazze del presidente Costantino in stagione non hanno ancora perso, quinta vittoria in cinque partite e in casa hanno sempre ottenuto l’intera posta, questo le permette di restare ai piani alti della classifica in attesa dello scontro diretto proprio con San Giovanni in Marignano, unica ancora a punteggio pieno.

La partita odierna ha dato due indicazioni alla formazione di coach Fabio Bonafede. La prima è che la panchina è effettivamente un poco corta, ricordiamo che poco prima che iniziasse il campionato Linda Cabassa ha rescisso con le peloritane ma non è stata sostituita, ma la seconda indicazione più che positiva è che la formazione messinese ha dimostrato di saper lottare e di saperlo fare più a lungo delle avversarie fin qui incontrata. Partita equilibrata quest’oggi nei primi due parziali, Akademia vince di misura il primo parziale per 25-23 e subisce la reazione delle ospiti, ma nel terzo e quarto set non c’è stata storia con capitan Carraro e compagne, senza pescare più di tanto dalla panchina, sulla lunga distanza si sono dimostrate superiori nel mantenere i ritmi con Macerata che ha lasciato in entrambi i parziali finali più di dieci punti.

Solito sestetto di partenza per coach Bonafede che manda in campo Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, in posto 4 Rossetto e Mason, centrali Modestino e Olivotto con Caforio libero. Risponde coach Lionetti con Bonelli al palleggio con Decortes suo opposto, in posto 4 l’ex Battista e Fiesoli, centrali Mazzon e la siciliana Caruso con Bresciani libero. Una notizia quest’oggi è che Bintu Diop non abbia superato i venti punti fermandosi a 18, la miglior realizzatrice e migliore in campo per quanto fatto vedere sul taraflex è stata Dalila Modestino autrice di 19 punti. In doppia cifra fra le locali anche Rossetto (13) e Olivotto (12).

Akademia Città di Messina – Macerata 3-1

Avvio aggressivo di Akademia che scappa subito sul 2-0. Macerata non si scompone e resta attaccata finché sul 9-7 e, con contributo decisivo di Battista al servizio, non rientra e sorpassa sul 9-10, scambio lungo chiuso da Diop per il successivo pari. Tutto da rifare al PalaRescifina ma le padrone di casa provano a spingere nuovamente sull’acceleratore con Diop in battuta salgono 15-13. Qualche rotazione dopo torna in battuta Battista e nuovamente Macerata ne beneficia portandosi avanti 17-19 e costringendo la panchina locale al time out. Al rientro le due squadre tornano ancora in parità (20-20). Prova la fuga Macerata ma Olivotto prima e Rossetto poi sotto rete rimettono Akademia in parità sul 22-22 e coach Lionetti chiede time out. Al rientro terzo punto consecutivo di Akademia con Diop che supera il muro marchigiano, ricezione abbondante di Macerata e Modestino lesta sulla rete mette a terra il punto che vale il set point. Punto prezioso del 24-22 confermato anche dopo il videocheck e quindi coach Lionetti utilizza anche l’ultimo time out a sua disposizione. Al rientro palla affidata a Decortes che annulla il primo set point, coach Bonafede chiama time out per organizzare l’attacco dopo la ricezione, schema perfetto con Diop che mette a terra il punto del 25-23.

Ottima partenza di Macerata nel secondo set che scappa avanti 0-3. A riportare sotto Akademia ci pensano Modestino e Diop per il 4-5. Poi tocca alle veterane Rossetto e Modestino firmare l’aggancio sul 6-6. Le ospiti però provano ad allungare ancora e sul 9-12 Bonafede chiede time out. Al rientro non si inverte la tendenza con Macerata che sale 11-15 e la panchina peloritana opta per una sostituzione, dentro Rollins fuori Rossetto, ma il primo attacco dell’americana è murato. Sull’11-16 arriva il time out ma la situazione non migliora in casa Akademia. Di Diop il punto che interrompe un lungo digiuno sul 13-20. La partita fila via senza problemi per Macerata che chiude il parziale con la fast di Caruso sul 17-25.

Lotta ad inizio terzo parziale con Akademia che si costruisce un piccolo vantaggio sull’8-4 e costringe coach Lionetti ad interrompere il gioco. Al rientro cambia qualcosa con due punti persi male da Akademia e Bonafede richiama le sue in panchina sul 10-7. L’effetto è positivo visto che Akademia torna in campo e dilaga fino al 19-10. Si fa male tra le fila ospiti Decortes, Akademia viaggia spedita fino al 25-15 finale firmato Modestino.

Nel quarto torna sul taraflex Decortes, passa a condurre Macerata e sotto 1-4 coach Bonafede ferma immediatamente il gioco e al rientro Messina impatta sul 4-4. Akademia passa a condurre poco dopo grazie all’errore di Fiesole. Il break dopo il time out è di 6-1 in favore di Akademia che ottiene il break, ma Macerata rientra sul 9-9. Errore in battuta ospite, il muro di Modestino e l’ace di Rossetto avviano un’altra fuga delle locali con conseguente time out marchigiano. Al rientro con Rossetto in battuta allunga ancora la formazione di casa che tocca il massimo vantaggio sul 14-9. Subito migliorato con il turno di battuta di Carraro chiuso sul 18-11. Poco dopo sul 19-12 arriva il time out della panchina ospite per provare a dare fiato. Akademia show nel finale scappa via sul +10 (23-13) e arriva a match point con il primo tempo di Modestino e poi il pallonetto di Rossetto per il 25-14 finale.

Tabellino

Risultato finale: 25-23, 17-25, 25-15, 25-14.

Durata: 33′, 25′, 28′, 23′.

Arbitri: Christian Palumbo & Danilo De Sensi, Claudio Spartà (videocheck).

Mvp: Dalila Modestino (Akademia Sant’Anna).

Akademia: Norgini ne, Olivotto 12, Carraro 2, Modestino 19, Rollins 0, Rossetto 13, Mason 8, Trevisiol ne, Caforio 0, Babtunde 0, Guzin ne, Diop 18.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Macerata: Bresciani 0, Battista 13, Morandini 0, Bonelli 1, Mazzon 0, Orlandi ne, Bulaich 1, Braida 1, Busolini ne, Fiesoli 8, Sanguigni 0, Caruso 10, Decortes 18.

Coach: Valerio Lionetti. Assistente: Luca Martinelli.

