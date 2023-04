Akademia Messina in trasferta a Como per chiudere il cerchio - Tempostretto

L'ultima sconfitta risale al match di andata contro la capolista Como, coach Bonafede presentando il ritorno: "Dobbiamo riuscire a fare più punti possibili"

MESSINA – Nemmeno il tempo di godersi la splendida ed importante vittoria casalinga ottenuta nel turno infrasettimanale contro Cremona, che per la Desi Shipping Akademia Messina è il momento di resettare tutto in vista di un altro appuntamento cruciale della sua corsa salvezza. Per la quarta di ritorno domani, domenica 30 aprile, con inizio alle ore 16, la formazione allenata da coach Bonafede sarà di scena al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate ospite della prima della classe, la Tecnoteam Albese Volley Como.

All’andata, nell’immagine in evidenza, Como superò Messina per 1-3, match in cui la squadra di Bonafede fece vedere un po’ del gioco che ha deliziato il pubblico nelle ultime cinque uscite dove ha ottenuto cinque vittorie consecutive battendo tutte le squadre affrontate della poule salvezza, manca proprio l’Albese Volley all’appello per fare sei di file e un clamoroso en plein in questa poule salvezza di A2.

“Ci aspetta una partita molto difficile – spiega l’allenatore della Desi Shipping Akademia Messina, Fabio Bonafede alla vigilia – loro sono primi in classifica e, quindi, hanno dimostrato di essere i più bravi. Abbiamo ancora l’amaro in bocca per la partita d’andata, quando l’arbitraggio per entrambe le squadre, ma forse un pò di più più per noi, non è stato all’altezza. Adesso ci troviamo nella condizione di dover pensare ad un avversario per volta e, quindi, anche dal match di Como dobbiamo riuscire a portare più punti possibili giocando anche una buona pallavolo”.

La presentazione della sfida con Como

Quando mancano 3 giornate al termine della poule play out, Akademia si trova ad affrontare un nuovo scoglio difficilissimo, che mette in palio altri 3 punti fondamentali per la corsa salvezza, considerato anche che nel prossimo turno Montale, attualmente in quita posizione solamente 1 punto sopra rispetto alle messinesi, osserverà il turno di riposo programmato dal calendario. All’andata la formazione allenata da Coach Chiappafreddo uscì dalla Cittadella Sportiva Universitaria con un 3-1 finale che lasciò tanto amaro in bocca a Muzi e compagne. Al di là del primo set perso senza particolari sussulti, Akademia in quella partita ha giocato praticamente alla pari con la formazione lombarda, dimostrando di poter competere ad alti livelli anche con squadre molto più in alto in classifica. Da quel momento per la Desi Shipping è iniziata una vera e propria riscossa: cinque successi consecutivi e 15 preziosissimi punti accumulati che hanno proiettato le siciliane a ridosso della zona salvezza, un risultato difficile da immaginare solo poche settimane addietro.

La situazione di Akademia nella poule salvezza

Adesso, però, arriva la parte più difficile e, come più volte ha sottolineato Coach Bonafede nelle scorse settimane, vietato abbassare la guardia o farsi prendere dal facile entusiasmo, anche perché sulla strada c’è un Como che, seppur salvo matematicamente da domenica scorsa, arriva da due sconfitte consecutive (3-2 a Sant Elia e 3-1 a Perugia) e, sicuramente, vorrà fare di tutto per tornare a regalare un risultato positivo al proprio pubblico. Ci sono tutti gli ingredienti, quindi, perchè anche il match di domenica sia un appuntamento da vivere con il fiato sospeso per i tifosi messinesi. Akademia che, tra l’altro, affronterà il match contro Albese con il punto interrogativo Robinson: l’americana, sostituita in maniera egregia nel turno infrasettimanale da Giorgia Silotto, partirà con la squadra e sino all’ultimo lo staff della Desi Shipping valuterà se impiegarla o meno.

