Akademia Messina ingrana la quinta, Cremona stesa per tre set a zero - Tempostretto

MESSINA – Si vendica dello 0-3 subito un girone fa la Desi Shipping Akademia Messina che a tratti surclassa Cremona e ottiene la vittoria piena. Tre punti frutto del 3-0 maturato contro le lombarde, il primo della gestione Bonafede, l’ultima e unica vittoria senza perdere set era arrivata lo scorso 18 gennaio sempre in casa contro Perugia. È anche la partita in cui ha lasciato meno punti alle avversarie in tutta la stagione, Cremona non va oltre 49.

Cinque partite di fila vinte e in tutte e cinque sono arrivati i tre punti, attendendo i risultati degli altri campi Akademia ha sicuramente guadagnato punti su due avversarie dirette, visto lo scontro diretto tra Castelnuovo Rangone – Vicenza e il riposo di Offanengo, e molto probabilmente anche una posizione in classifica forte dei 32 punti in classifica.

Novità per coach Bonafede nello starting six fuori l’infortunata Madelyn Robinson, al suo posto titolare nel sestetto di partenza Giorgia Silotto. Solita diagonale con Muzi al palleggio ed Ebatombo opposto, schiacciatrici Martilotti e Silotto, centrali Martinelli e Mearini con libero Faraone. Risponde coach Valeria Magri con Menneccozzi e Kadi Kullerkann sulla diagonale pallegiatore opposto, schiacciatrici Piovesan e Rossini, centrali Ferrarini e Liis Kullerkann con libero Zampedri.

Stappa la partita il primo tempo di Martinelli, poi Akademia sfruttando l’ottima partenza allunga 5-1, reazione Cremona che entra nel match e inizia l’inseguimento arrivando al massimo 9-7 poi altro allungo di Messina e sul 12-7 per la formazione di coach Bonafede, che coinvolge molto Martinelli con i primi tempi, la panchina di Cremona chiama time out. Al rientro tre punti per le ospiti e due volte murata Ebatombo (12-10) a interrompere il digiuno un altro primo tempo di Martinelli. Akademia però reagisce subito e riapre il gap, poi con l’ace di Ebatombo e un errore in attacco delle cremonesi trova il massimo vantaggio +7 sul 17-10, coach Magri costretta a inserire Buffo per cercare il cambio palla. Messina allunga ancora sul 19-11 poi Cremona con il turno di servizio di Buffo trova un break positivo ce si interrompe sul 19-14, Akademia come fin dall’inizio del match ribatte colpo su colpo e sul 22-15 secondo e ultimo time out per coach Magri mentre Bonafede non ne ha ancora usati. Il primo set fila liscio dalla parte di Akademia a chiudere sul 25-16 ci pensa Giorgia Silotto.

Nel secondo parziale primo punto Cremona che poi subisce un break di sei punti da parte di Akademia, in confusione la squadra di coach Magri che cambia addirittura palleggiatore facendo entrare Balconati e chiede time out il terzo contro zero della panchina di Messina, al rientro l’inerzia non cambia e Messina allunga 9-3 poi dilaga 15-6 contro una difesa confusa di Cremona che poco prima aveva nuovamente sostituito Pioversan con Buffo ma senza risultati ed è costretta a spendere anche il secondo e ultimo time out del secondo parziale. Al rientro ancora un cambio in seconda linea per Cremona che non riesce a ricevere e costruire ed è in balia degli attacchi di Messina che volta sul 19-7. Massimo vantaggio col muro di Martinelli sul 22-10, il secondo parziale viene incassato da Akademia sul 25-12 con una schiacciata devastante di Ebatombo.

Primo tempo di Martinelli che mette la prima firma sul terzo set, ma Cremona stavolta non lascia scappare Akademia e sul 3-4 trova il primo vantaggio dopo tanti minuti a rincorrere. Messina con grinta e convinzione trova il break sul 7-5, ma Cremona non si lascia staccare questa volta e prova a rimanere attaccata come già nel primo set. Il solco provano a scavarlo la solita Ebatombo, con una schiacciata devastante, subito seguita dal muro di Martilotti che vale il +4, sul 12-8. L’ace di Martinelli che vale il 14-9 è il punto che fa ricorrere al time out la panchina lombarda. Al rientro però Akademia dilaga e sul 18-11 coach Magri chiede l’ultimo suo time out a disposizione. Il Palazzetto Polivalente è una bolgia e si lascia andare a cori da stadio mentre la formazione peloritana si avvicina all’obiettivo salendo 20-13. Cremona ha un colpo di coda e conquista quattro punti consecutivi sopra 20-17 coach Bonafede non vuole correre rischi e ricorre al suo primo time out in tutto il match. Al rientro Cremona si avvicina pericolosamente sul 21-20 e Bonafede ricorre alla carta Ciancio per migliorare la ricezione e favorire il cambio palla. Torna la calma e la freddezza in casa Akademia che scappa col mani fuori di Martilotti sul 23-20, il muro di Martinelli regala quattro match point a Messina. Il primo viene annullato,

Tabellino

Risultato finale: 25-16 25-12 25-21

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 14, Catania ne, Ciancio 0, Martilotti 16, Mearini 4, Muzi 0, Brandi ne, Silotto 7, Robinson ne, Ebatombo 10, Faraone 0, Pisano ne.

Coach: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Cremona: Kadi Kullerkann 6, Balconati 0, Giacomello 5, Liis Kullerkann 3, Rossini 7, Ferrarini 1, Piovesan 4, Coppi 3, Landucci 4, Mennecozzi 2, Buffo 2, Zampedri 0.

Coach: Valeria Magri. Assistente: Emanuele Zanoni.

Arbitri: Danilo De Sensi e Walter Stancati.

Mvp: Melissa Martinelli.

