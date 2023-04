Akademia Messina, la carica di Costantino: "Alimentiamo il sogno salvezza" - Tempostretto

Il presidente commenta il girone d'andata della poule salvezza e chiama a raccolta il pubblico: "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti"

MESSINA – Terminata la prima metà della poule salvezza la Desi Shipping Akademia Messina, dopo la pausa di Pasqua, si appresta a vivere un intenso girone di ritorno. Domenica pomeriggio al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria arriva Lecco e puntuale arriva il messaggio del presidente Costantino rivolto a tutto l’ambiente tifosi compresi.

“In questo momento – dice Fabrizio Costantino – mi sento di guardare in maniera positiva al rendimento della squadra. Stiamo realizzando prestazioni importanti e credo che siamo una delle formazioni più in forma di questa poule salvezza. La cura Bonafede sta portando risultati, come dimostrano le ultime due vittorie arrivate con delle prestazioni di valore. Questo ci fa ben sperare: il distacco è stato ridotto a 6 punti che, comunque, non sono pochi, ma ci sono ancora 6 gare da disputare e speriamo di continuare a vincere, perché il nostro destino passa esclusivamente da noi e dalle nostre vittorie.

Domenica ospitiamo una formazione forte, come abbiamo visto anche nella gara d’andata. Noi, dal canto nostro, in questo momento siamo consapevoli che stiamo crescendo e che avremo anche al nostro fianco un Palazzetto gremito: nelle ultime settimane i nostri tifosi ci hanno riempito di calore ed hanno riempito sempre di più le tribune dell’impianto sportivo universitario. Dovrà essere – conclude il presidente Costantino richiamando tutto il pubblico – il nostro settimo uomo in campo e speriamo di continuare a vincere, anche perché siamo obbligati a farlo per continuare ad alimentare il nostro sogno salvezza”.

L’Akademia Messina ha cambiato volto

Con l’arrivo di Fabio Bonafede in panchina l’Akademia sembra diversa e lo stesso tecnico siracusano aveva detto che ci sarebbe voluto un pò di tempo per assimilare il suo credo e questo cambio nella mentalità della Desi Shipping che sembra finalmente compiuto. Esordio nei playout con sconfitta (3-0 a Lecco), poi vittoria casalinga contro il Club Italia per 3 set a 0 e stesso risultato, questa volta a parti invertite, in casa di Cremona alla terza giornata. Da lì in poi si è vista un’altra Akademia: una squadra che combatte e gioca con cuore e grinta, trovando anche dei miglioramenti evidenti in tutti i fondamentali, dalla ricezione al muro, dalla fase d’attacco fino ai servizi. La sconfitta casalinga con Como ha lasciato l’amaro in bocca al collettivo peloritano che, comunque, si è subito rifatto con le ultime due uscite del girone d’andata: vittoria per 3-1 tra le mura amiche contro Offanengo e 3 punti preziosi anche nell’ultimo match esterno contro Montale (3-1 il finale).

Il cammino nella poule salvezza

Un bottino di 9 punti sui 18 a disposizione che lascia ben sperare per la seconda parte del cammino salvezza. Al netto di una classifica che rimane comunque in salita, Akademia Sant’Anna adesso è distante dalla quinta piazza solamente 6 lunghezze, con tutte le compagini nella parte alta della classifica che si trovano a strettissimo contatto (eccezion fatta per Como, da sola al comando). Una poule salvezza, dunque, quantomai imprevedibile ed entusiasmante, con l’obiettivo salvezza sicuramente non semplice ma adesso alla portata del team peloritano.

