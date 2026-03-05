Akademia Messina, la matematica non ridimensiona un progetto depresso

Gruppo Formula 3 chiuderà certamente al decimo posto, dopo un avvio promettente la sofferenza per raggiungere la Pool Promozione e fare da spettatrice

MESSINA – Il bilancio della settima giornata di Pool Promozione, turno infrasettimanale per la A2, certifica che la stagione del Gruppo Formula 3 non avrà un’ulteriore appendice ai playoff. La squadra di coach Freschi ferma a cinque punti con nove ancora a disposizione non può più riagguantare il terzetto Fasano, Trentino e Melendugno a quota 18.

L’apice della stagione si era vissuto in quell’ultima giornata di regular season al PalaRescifina, partita molto particolare, contro Melendugno e tra l’altro ultima vittoria, non solo casalinga, ma di tutto questo terribile filotto. Una serie negativa che certamente deprime ulteriormente un ambiente che negli ultimi anni ma soprattutto in questa stagione non aiuta.

Akademia in stato di abbandono (altrui)

Al di là dell’analisi dei numeri va sottolineato l’impegno sia di coach Freschi, subentrato in una squadra non costruita da lui in una situazione già delicata, e delle ragazze, quasi tutte giovani e con poca esperienza a questi livelli. Vanno elogiate perché nonostante le prestazioni, molto migliorate rispetto alle prime partite della stagione, non stanno ottenendo punti in classifica. Purtroppo l’aspetto mentale non si può allenare in settimana ma va fortificato la domenica, anche (e soprattutto), perdendo.

Fa dispiacere poi certificare che Akademia in casa non ha un vantaggio in termini di pubblico. Nella settima giornata è stata l’unica squadra a perdere in casa mentre su tre campi, Roma, Brescia e Talmassons, si è lottato spuntandola al quinto. Gruppo Formula 3, come non bastasse il progetto di ringiovanimento tentato dalla società quest’anno, ha sentito la mancanza del calore del pubblico messinese. Oltre a quello di un’amministrazione uscente che spesso su certe questioni è stata molto democristiana.

Mancano ancora tre partite in cui si spera Akademia Sant’Anna possa trovare almeno una vittoria che possa dare soddisfazione ad un gruppo di ragazze, prima che atlete, che non merita di chiudere così la stagione e probabilmente l’avventura in riva allo Stretto. Dal prossimo anno bisognerà avere chiari gli obiettivi ma anche chiari i tempi di perseguimento. Perché se bisognerà attendere due o tre anni per arrivare al risultato sperato andrà chiarito prima, per evitare indici puntati dai (poco) appassionati di pallavolo, e per togliere pressione ad un nuovo gruppo e un nuovo staff tecnico che potrà lavorare serenamente.

Risultati e classifica aggiornata in Pool Promozione

Risultati 7ª giornata

Messina – Busto Arsizio 1-3

Roma – Padova 3-2

Costa Volpino – Fasano 3-1

Brescia – Trentino 3-2

Talmassons – Melendugno 3-2

Classifica Pool Promozione

Brescia 34 punti (12 vittorie)

Talmassons 33 (11)

Costa Volpino 26 (9)

Padova 25 (8)

Roma 24 (8)

Busto Arsizio 24 (7)

Fasano 18 (7)

Trentino 18 (6)

Melendugno 18 (5)

Messina 5 (2)