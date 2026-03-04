Meteo: l’anticiclone inizia a scricchiolare, da venerdì qualche pioggia e polvere desertica

Le previsioni del tempo nel Messinese

Il robusto anticiclone di blocco che sta regalando questa primavera anticipata ha già le ore contate, anche se prima di essere del tutto scalfito passeranno molti giorni. Nel frattempo più ad ovest, fra Spagna e Marocco, si è insediata una complessa circolazione depressionaria in quota, con vari minimi al suolo, che continua ad erodere il campo di alta pressione. Il flusso sciroccale, debole ma molto umido, che ci accompagna ormai da domenica è il chiaro sintomo di questo cambiamento. Ma per vedere un primo peggioramento, con l’arrivo di qualche pioggia, dovremo attendere fino alla giornata di venerdì 6 marzo, quando una modesta perturbazione africana, con tanto di polvere desertica, interesserà più direttamente la Sicilia, portando delle piogge, ma pure qualche rovescio lungo la costa ionica.

Giovedì 5 marzo 2026

Giornata umida e molto fosca, con un cielo reso invisibile dalla polvere desertica e dalle nuvole alte e stratificate che continueranno ad affluire dall’entroterra algerino e tunisino. La giornata sarà caratterizzata dallo scirocco, fra debole e moderato, che manterrà le temperature massime sopra le medie, seppur non oltre i +17°C +18°C in città, mentre sulla costa tirrenica, nell’area fra Villafranca e Sant’Agata, il clima sarà molto più secco, con massime fra i +21°C e i +24°C. Mari poco mossi, quasi calmo sotto costa il Tirreno.

Venerdì 6 marzo 2026

L’arrivo da sud-ovest di un fronte di nuvole stratificate causerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo che diverrà sempre più coperto, specie dal pomeriggio. Fra il tardo pomeriggio e la serata i primi fenomeni bagneranno la costa ionica e la parte più meridionale della provincia. Entro sera qualche fenomeno debole arriverà fino allo Stretto, anche se si tratterà più di gocce miste a polvere desertica. Lo scirocco continuerà a soffiare fra debole e moderato, con rinforzi nella zona nord dello Stretto di Messina.

Fine settimana con piogge e spazi di sole

Nel fine settimana tutta l’isola sarà interessata da un flusso sciroccale tiepido, ma molto umido, che ammasserà nuvole basse a ridosso della costa ionica, dove fra sabato e domenica saranno maggiormente probabili delle precipitazioni, e probabilmente pure qualche rovescio. Ma si tratterà di fenomeni irregolari e non persistenti, almeno in questa prima fase. Durante la giornata domenicale non si esclude la possibilità di vedere qualche fenomeno anche sulla costa dello Stretto. Alcuni modelli evidenziano, addirittura, la possibilità che si possano formare dei temporali di calore sulle aree montuose interne, in un periodo non proprio consono per questo tipo di fenomeni.