Akademia Messina lotta, Costa Volpino non fa sconti

L'impegno era complicato contro una squadra a punteggio pieno, le messinesi strappano un set alle lombarde ma incassano la terza sconfitta consecutiva

MESSINA – Il Gruppo Formula 3 Messina in piena emergenza, orfana del suo allenatore e senza capitan Carcaces tenuta a riposo tutta la partita, cede in casa al PalaRescifina nella quinta giornata di campionato contro l’imbattuta Costa Volpino. La formazione lombarda fin qui aveva vinto tre partite senza perdere alcun set, il primo l’ha ceduto quest’oggi a Messina, ma arrivano comunque i tre punti che mandano in crisi la formazione peloritana. Tre sconfitte consecutive infatti per le SuperGirls in serie A2 non le subiva dal marzo 2024, quando, già qualificata ai playoff, fu sconfitta nelle ultime due sfide della poule promozione e poi in gara 1 della semifinale promozione contro Talmassons.

In panchina per Gruppo Formula 3 Messina c’è Flavio Ferrara, secondo del dimissionario Fabio Bonafede. Seduto vicino alla squadra anche il presidente Costantino in questo momento difficile e capitan Carcaces che non si è riscaldata appieno con le compagne. In campo Tisma-Rastelli sulla diagonale palleggiatore-opposto, per la parmense primo match partendo nello starting six, in banda Viscioni e Zojzi, centrali Colombo e Campagnolo con Ferrara libero. Risponde coach Cominetti con Dell’Orto al palleggio e Grosse Scharmann suo opposto, in banda Mangani e Pistolesi, centrali Pizzolato e Brandi con Gamba libero.

Zojzi molto coinvolta nelle azioni di Messina è top scorer dell’incontro con 23 punti, l’mvp è però della squadra vincitrice Pistolesi autrice di 22 punti, anche se Nicole Gamba in difesa per le lombarde ha fatto i miracoli. Tra le file di Gruppo Formula 3 in luce finalmente anche le centrali con Campagnolo in doppia cifra 11 e Colombo 4. Viscioni finalmente nel ruolo di posto 4 ne mette 15 mentre Rastelli alla prima da titolare, uscendo anche a tratti, ne mette a terra 12. Al palleggio inizialmente Tisma, poi coach Ferrara si affida per la maggior parte del match a Rizzieri.

Subito break per le ospiti, Messina insegue e resta a distanza di due, sul 5-7 grande difesa di Ferrara e Zojzi mette a terra il punto che vale il meno uno. Resta vicino Messina, il muro di Campagnolo e poi l’ace aiutato dal nastro di Zojzi rimette il Gruppo Formula 3 in parità sull’8-8. Scappa nuovamente via Costa Volpino con qualche chiamata al video check che innervosisce le padrone di casa, sotto 10-13 la panchina peloritana chiede time out. Non cambia l’inerzia e sotto 11-18 arriva il secondo time out locale. Accenno di reazione con l’ace di Campagnolo per il -4 (17-21), in campo anche Oggioni per dare più solidità alla seconda linea. Sotto 18-23 cambia la diagonale coach Ferrara, dentro Rizzieri e Felappi. Arriva il contrattacco vincente di Costa Volpino, poi l’errore al palleggio che chiude il primo parziale 18-25.

Stessa formazione per Messina di inizio primo set nel secondo, stesso break iniziale subito (0-3). Akademia insegue da vicino, facendo l’elastico tra meno uno e meno due. Zojzi mette giù con la pipe il punto del 17-18, doppio cambio sulla diagonale nuovamente dentro Rizzieri in battuta e Felappi. La mossa però non sorprende Costa Volpino che mantiene il break di vantaggio. Dopo un lungo inseguimento aumenta il distacco con Costa Volpino che sul 19-22 viene fermato dal time out locale. Errore in battuta di Brandi e Messina chiude il cambio sulla diagonale con il rientro di Tisma e Rastelli, Gruppo Formula 3 non riesce e organizzare l’attacco e le bergamasche vanno a set point sul 21-23. Viscioni annulla il primo, poi entra Oggioni in battuta e serve un ace, sul 23-24 coach Cominetti chiama time out, il primo della sua partita. Errore in attacco per le ospiti e sul ventiquattro pari arriva il secondo immediato time out di Costa Volpino, punto di Pistolesi, poi invasione di Messina e secondo parziale che va alle ospiti sul 24-26.

Come già negli altri due parziali Costa Volpino inizia con un break, stavolta Messina rimette subito il set in parità con l’ace di Zojzi (2-2). Riscappano via le ospiti e sotto 4-8 arriva il primo time out del set, c’è la reazione locale con Rizzieri in battuta, poi Viscioni da seconda linea e il muro di Campagnolo segnano i punto per il sorpasso 11-10. Video check che dà ragione a Messina e sul 12-10 arriva il time out ospite, al rientro cambia ancora padrone il parziale e sul 15-17 c’è time out per il Gruppo Formula 3. Sul 16-20 chiamata contestata dalle locali, il videocheck dà ragione e poi Rizzieri tocca di seconda per il momentaneo 18-19. Poco dopo Zojzi sfrutta le mani alte del muro e fa 20-20. Ancora Zojzi batte il muro lombardo e sul 21-20 coach Cominetti interrompe il gioco. Scatenata Aneta Zojzi porta Akademia al set point (24-22), Oggioni in battuta ma Costa Volpino cancella il primo set point. A mettere il punto esclamativo sul parziale è Viscioni per 25-23.

Nel quarto resta Rizzieri in campo come palleggiatrice. Gruppo Formula 3 inizia con break di vantaggio sul 3-0. La reazione ospite sembra riportare in scia Costa Volpino, riscappa Akademia sull’8-5 e la panchina lombarda chiede time out. Al rientro massimo vantaggio Gruppo Formula 3 sul +4 (9-5), uno scontro fortuito tra Fumagalli e Dell’Orto interrompe il gioco. Messina sembra accusare lo spezzamento di ritmo, poi Colombo in fast e l’ace di Viscioni rimetto Messina avanti sul +3 (11-8). Le due squadre si ritrovano sul quindici pari, poi Costa Volpino scappa sul 16-20 come nel set precedente. Stavolta la chiamata al video check dà ragione alle ospiti, immediato time out delle padrone di casa. Massimo vantaggio ospite nel parziale su 16-22, mani out e match point per Costa Volpino. sul 18-24. I primi due sono annullati il terzo lo trasforma Mangani sul 20-25.

Tabellino

Parziali: 18-25, 24-26, 25-23, 20-25.

Durata: 28′, 29′, 36′, 30′.

Arbitri: Alessandro D’Argenio & Fabio Sumeraro, Martina De Luca (videocheck).

Mvp: Aurora Pistolesi, schiacciatrice di Costa Volpino.

Gruppo Formula 3: Tisma 0, Rizzieri 1, Zojzi 23, Colombo 4, Felappi 0, Ferrara 0, Landucci ne, Viscioni 15, Campagnolo 11, Carcaces ne, Rastelli 12, Oggioni 0.

Allenatore: Flavio Ferrara. Vice: Daniele Cesareo.

Costa Volpino: Gamba 1, Dell’Orto 4, Giani ne, Busetti ne, Fumagalli 2, Dell’Amico 0, Grosse Scharmann 14, Pizzolato 5, Favaretto 1, Pistolesi 22, Buffo ne, Mangani 7, Brandi 9.

Allenatore: Luciano Cominetti. Vice: Claudio Albera.