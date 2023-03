Akademia Messina muove la classifica, Ferrara: "Ora più consapevolezza" - Tempostretto

Si sblocca l'Akademia che adesso, come sostengono anche Ebatombo e Martinelli, deve continuare a vincere per raggiungere il traguardo della salvezza

MESSINA – È la prima vittoria con coach Bonafede in panchina ma in conferenza stampa per la Desi Shipping Akademia Messina si presenta l’allenatore in seconda Flavio Ferrara a commentare un risultato importantissimo in casa peloritana. La vittoria infatti sblocca la formazione del presidente Costantino nella poule salvezza, Muzi e compagne aggiungono i primi punti ma soprattutto, con la conquista dell’intera posta, eliminano uno spettro che poteva farle sprofondare psicologicamente: non ottenere i tre punti infatti contro la squadra classificata ultima nel girone A di Serie A2 poteva essere un bel problema.

Cambio di mentalità che oltre allo staff riconosce anche la migliore in campo Aurelia Ebatombo che, presente in conferenza stampa, ha anche parlato del suo periodo recente in cui ha attraversato un momento negativo ma su cui ora ha cambiato approccio. 17 punti, la migliore dell’Akademia Sant’Anna, e torna in doppia cifra dopo lo zero di Lecco, per l’opposto francese è la quindicesima partita in doppia cifra della stagione.

Purtroppo va detto che a livello di classifica la situazione è ancora grave perché Akademia aggiunge tre punti ma resta a 7 lunghezze dal quinto posto che rappresenta la salvezza diretta. “Saranno tutte finali da qui alla fine” dice l’esperta Melissa Martinelli e carica la squadra in vista dell’impegno infrasettimanale in trasferta a Cremona mercoledì 22 marzo.

Ferrara, assistant coach Akademia: “Prestazione di livello”

“Sicuramente una partita con tanti significati, la prestazione è stata di livello, l’importanza dei tre punti ma anche la prestazione che dà consapevolezza di quello che facciamo negli allenamenti durante la settimana. Da quello che si è visto le ragazze sono state molto brava a crederci dall’inizio alla fine. Siamo stati bravi a mantenere concentrazione e determinazione nelle fasi finali dei set. Era una partita importante per tanti motivi”.

“Eravamo in un momento negativo, anche personalmente, ma ora è finito – Aurelia Ebatombo, Mvp della partita – ho cambiato atteggiamento a livello mentale. Mi sono detta basta essere giù, si va avanti. Ora che abbiamo vinto vogliamo continuare, andremo a Cremona con questo atteggiamento”.

“Vittoria che serve al morale – fa eco Melissa Martinelli, rinforzo arrivato a gennaio – questi punti ci sapevamo che ci avrebbero dato la carica. Andiamo a Cremona con la consapevolezza che se stiamo lì con la testa e la grinta giusta si può fare davvero. L’ennesima batosta non sarebbe stata facile da gestire, ci stiamo mettendo più rabbia e si vede. La speranza è di riuscire a mantenere questa costanza”.

Fanni, Club Italia: “Per noi qualche mancanza”

“Abbiamo fatto buona partita con mancanze che non ci hanno permesso di portare a casa punti – è il commento di Michele Fanni, vice allenatore del Club Italia – Abbiamo fatto troppa fatica e siamo state troppo discontinue sulle cose più semplici, vedi le situazioni di difesa-contrattacco sulle palle toccate dal nostro muro. Senza nulla togliere ad Akademia per noi 13 punti subiti dal muro avversario sono un po’ troppi. È stata una partita dove le due squadre comunque hanno provato a vincere, continui capovolgimenti per me significano che in alcuni momenti non abbiamo fatto quello che dovevamo bene”.

Dominika Giuliani, capitano delle Azzurrine: “Il nostro è un progetto importante per le giovani atlete come, sono contenta della scelta che ho fatto e ormai da tre anni gioco qui”. Il Club Italia raccoglie sotto l’ala tecnica della federazione le giocatrici nate nelle tre annate 2004-2005-2006.

Risultati 2ª giornata

Messina – Club Italia 3-1

Offanengo – Marsala 3-0

Vicenza – Lecco 3-1

Como – Sant’Elia 3-1

Castelnuovo Rangone – Perugia 3-2

Riposava: Cremona.

Classifica Poule Salvezza

Salvezza

Volley Como 31 punti*

Offanengo 27 punti**

Cremona 25 punti*

Lecco 25 punti**

Castelnuovo Rangone 24 punti**

Retrocessione

Vicenza Volley 24 punti

Sant’Elia 17 punti

Akademia Messina 17 punti

Marsala 14 punti

Club Italia Milano 12 punti**

Perugia 10 punti

*partita in più

