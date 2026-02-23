Akademia Messina, parla Costantino: “Città, maglia e sponsor da onorare”

Dopo la quinta sconfitta di fila la società non è indifferente, per il futuro "ci sarà un nuovo tecnico". Ecco la nuova classifica in Pool Promozione

L’ultima giornata, che ha chiuso il girone d’andata, in Pool Promozione ha visto le squadre giocare in casa vincere per tre set a zero, in mezzo quindi anche la sconfitta di Gruppo Formula 3 Messina che giocava in casa di Fasano. Brescia invece prosegue la sua corsa alla promozione diretta liquidando una diretta rivale, Costa Vopino. Quest’ultima deve ancora giocare il recupero contro Talmassons, ma la squadra friulana potenzialmente potrebbe raggiungere Brescia.

L’incertezza che regna davanti è inversamente proporzionale alla fotografia di quello che succede in fondo. Messina resta ferma a quota 5 punti e con Busto Arsizio e Melendugno che concluderanno il turno in posticipo stasera rischia di cedere ulteriore terreno. La matematica ancora non la condanna ma sembra francamente impossibile pensare ad una terza fase playoff per la squadra peloritana, che ricordiamo è già salva, disputerà la Serie A2 anche l’anno prossimo e non rischia più nulla adesso.

Costantino: “Città e maglia da onorare”

Queste le parole del numero uno di Akademia Sant’Anna dopo la sconfitta a Fasano: “Registrare la quinta sconfitta consecutiva è un dato che certamente non ci lascia indifferenti. Siamo consapevoli del valore delle avversarie affrontate in questa fase, squadre costruite per obiettivi di primissima fascia, e nessuno pretende risultati impossibili. Tuttavia, ciò che non deve mai venire meno è il massimo impegno in campo, perché rappresentiamo una città, degli sponsor, una società e una tifoseria che meritano rispetto e dedizione assoluta”.

Costantino prosegue: “Il raggiungimento della Pool Promozione resta un traguardo significativo, centrato grazie a un percorso costruito con serietà, programmazione e sacrificio. Aver conquistato l’accesso alla seconda fase tra le migliori realtà del campionato è motivo di orgoglio e testimonia la solidità del progetto sportivo. Proprio per questo non è tempo di abbassare la guardia: c’è una maglia da onorare e un campionato da concludere con dignità, determinazione e senso di responsabilità. Dico grazie alle atlete per quanto fatto ma al tempo stesso le esorto a gettare il cuore oltre l’ostacolo fino alla fine”.

L’elogio a coach Freschi: “Desidero ribadire con forza – continua Costantino – l’apprezzamento della società per il lavoro svolto da coach Freschi e il suo staff. Sin dal suo arrivo a Messina, Matteo Freschi ha operato con totale dedizione, competenza e professionalità esemplare. Il tecnico ha saputo dare un’identità chiara alla squadra, valorizzando il gruppo e consentendoci di compiere un percorso di crescita evidente che ci ha portati a competere nella seconda fase del campionato. I risultati ottenuti fino a oggi sono frutto anche della sua visione e della sua capacità di costruire una cultura del lavoro quotidiano”.

Si pensa al futuro, piano marketing da presentare e tecnico per la prossima stagione individuato: “In tale prospettiva – conclude Costantino – mercoledì 25 febbraio presenteremo il piano marketing per la prossima stagione, uno strumento strategico volto a consolidare il rapporto con il territorio e a rafforzare ulteriormente la struttura societaria. Parallelamente, abbiamo già individuato e ingaggiato il tecnico che guiderà il prossimo corso: una figura di comprovata esperienza e mentalità vincente, in linea con l’ambizione e i valori del nostro club. Il suo nome sarà ufficializzato al termine del campionato, nel rispetto dei tempi e delle dinamiche sportive”.

I risultati della 5ª giornata

Fasano – Messina 3-0

Talmassons – Roma 3-0

Brescia – Costa Volpino 3-0

Trentino – Padova 3-0

Busto Arsizio – Melendugno (in programma lunedì sera)

La classifica di Pool Promozione

Brescia 30 (10)

Talmassons* 27 (9)

Costa Volpino* 21 punti (7 vittorie)

Padova 21 (7)

Roma 19 (6)

Fasano 18 (7)

Trentino 17 (6)

Melendugno* 16 (5)

Busto Arsizio* 15 (4)

Messina 5 (2)

*una partita in meno

