Akademia Messina presenta coach Freschi: “La squadra ha sempre avuto qualità”

Il nuovo tecnico a 360° in conferenza stampa, al fianco il presidente Costantino sugli allenamenti: "Aspettiamo la chiamata del Comune per dirci dove allenarci da domani"

MESSINA – Akademia Sant’Anna ha una nuova guida tecnica, dopo coach Bonafede e due partite con il vice Ferrara in panchina, esordio col botto per Matteo Freschi al Sanbapolis di Trento nella vittoria per tre set a uno del Gruppo Formula 3. In questa sua prima settimana peloritana il tecnico si è presentato e ha toccato tutti gli argomenti dal feeling con la società, al campionato che ritrova, alle partite che aspettano Akademia. Non sarà toccato ulteriormente lo staff con Freschi che spiega come è importante avere delle persone che già conoscano il territorio e possano aiutarlo. Da parte sua il presidente si dice soddisfatto della scelta, “una figura giovane e con esperienza”, ma torna sul nodo allenamenti visto che da domani l’area sarà interessata per il Rally Tirreno Messina, la partita contro Casalmaggiore tra l’altro è stata spostata da domenica 16 novembre a lunedì 17.

Costantino: “Freschi ha grande voglia di fare”

Così il presidente Fabrizio Costantino sulla scelta del nuovo tecnico: “Grande avvio con una vittoria a Trento con lui su un campo difficilissimo contro una squadra che ancora non aveva perso. Siamo contenti di accogliere mister Freschi, in questi quindici giorni mi ritengo soddisfatto di quanto avvenuto in campo nazionale con i tecnici con cui abbiamo parlato. La scelta è ricaduta su Matteo perché cercavamo un tecnico giovane e con esperienza, lui ha fatto il secondo in una piazza importante in Italia e poi terzo posto in Grecia. Abbiamo sposato la mentalità di un giovane che si vuole mettere in mostra e ha grande voglia di fare. Do il benvenuto al coach augurandogli di fare prestazioni belle. Abbiamo sentito una decina di tecnici, ci siamo sentiti negli ultimi cinque giorni con lui e quando c’è stato il si da parte sua era ancora in Grecia ed è tornato subito in Italia, ha raggiunto la squadra a Trento perché era già venerdì e saremmo dovuti partire, ma era forte in lui la decisione di non perdere tempo”.

Il presidente torna sulle questioni degli allenamenti spostati dal PalaRescifina: “Per la questione allenamenti il mister è sempre stato avvisato di queste emergenze continue, sa che Messina è desiderosa di ospitare periodicamente eventi di vario genere, sportivi e musicali. Ovviamente è stato un po’ in difficoltà a stilare il programma perché non sappiamo dove andare ad allenarci tra venerdì e domenica, oggi e ieri siamo riusciti a fare allenamenti qui al PalaRescifina. Aspettiamo una telefonata per capire dove andare ad allenarci da domani in poi, abbiamo anche indetto una riunione di urgenza societaria con i vertici e dirigenti per eventualmente, entro questa sera non arrivasse la telefonata su dove andare ad allenarci, scendere in campo noi per contattare gli amici del volley della provincia e capire chi ci ospiterà”.

Freschi: “Il mio meglio per la città e la causa”

Matteo Freschi, nuovo tecnico di Gruppo Formula 3 Messina: “Grazie per il benvenuto che mi è stato dato da quando sono stato annunciato, è stato un bel salto e vengo qui con entusiasmo e voglia di fare, sottoscrivo le parole del presidente. Cercherò di dare il mio meglio per questa città e questa causa. Prima di tutto come dopo la partita è stata la prima menzione è stata per Bonafede, segno di educazione e rispetto, tenere conto del lavoro che è stato fatto. Il presidente mi ha proposto di raggiungere la squadra a Trento ma io avevo già espresso la volontà di essere presente alla partita perché eravamo in un punto della stagione in cui non bisognava tralasciare nulla, dovevamo fare il possibile per tirare fuori qualcosa, poi è arrivato la vittoria. Io sono partito da Atene e volevo trasmettere loro la maggior quantità di entusiasmo possibile, loro mi hanno dato il feedback di averne bisogno, al di là di quanto era successo bisognava normalizzare la situazione e fare una buona partita. La mia esperienza in Grecia sarà una delle più importanti della mia vita, la prima all’estero e a loro andrà sempre un grande ringraziamento”.

Sulla squadra che ha trovato: “Il discorso principale al di là dei colloqui che ho avuto col presidente è che il roster è in linea con le mie idee di pallavolo. Questo è un gruppo che ha margine di miglioramento molto grande. Io devo mettere in condizioni le ragazze di essere tranquille. Sin da subito ho parlato con tutto lo staff e continueremo con chi ho trovato qui e ho espresso anche al presidente che è importante avere persone del territorio che possano far capire a me cosa vuol dire lavorare a Messina, va benissimo avere delle persone che darebbero la vita per questa squadra e io sono a disposizione per calarmi in questa terra. Le ragazze stanno bene, tutte con voglia di fare e non ho niente da dire riguardo alle loro condizioni fisiche, i problemi non saranno mai sulle scelte da fare. La nostra squadra la qualità ce l’ha, ma ce l’ha sempre avuta”.

Sul campionato che affronterà aggiunge: “La A2 è un campionato complicato e ci sono sempre risultati difficili da pronosticare prima, una squadra come la nostra gioca con la prima in classifica ha i margini per fare un buon risultato, se invece in altri contesti si gioca con superficialità contro squadre sulla carta meno attrezzate si rischia l’inciampo. Non ci sono squadre che non propongono una buona pallavolo. Bisogna avere equilibrio, abbiamo vinto bene con Trento ma la situazione non cambia, se capita una brutta partita non c’è da cambiare in toto. Presentando la sfida contro Casalmaggiore dico che incontreremo una squadra che sembrava in difficoltà ma ha trovato punti importanti, dobbiamo avere la qualità di non farci intimorire da nessun avversario e rispettarli tutti. Loro verranno qui a fare una partita importante e noi dovremmo essere lucidi e pronti”.