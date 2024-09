Akademia Messina, sabato un triangolare con Crotone e Marsala

Un torneo amichevole come ultimo test prima dell'inizio del campionato di A2

MESSINA – Ancora un test per Akademia Sant’Anna prima dell’inizio del campionato. Sabato 28 settembre saranno ospiti a Messina la Pallavolo Crotone e il Marsala Volley, due formazioni di categoria inferiore che militano nel campionato di B1. Le partecipanti si sfideranno per la conquista del trofeo “Centro Commerciale Maregrosso”, nel contesto di una giornata all’insegna dello sport e dello spettacolo che inizierà alle ore 15:00 al PalaRescifina.

Inizialmente era prevista la presenza di Pvt Modica, altro club di terza serie, che ha successivamente dovuto declinare l’invito per sopravvenute esigenze. L’evento rappresenterà un’importante occasione di confronto per le squadre, ormai tutte in prossimità dell’inizio dei rispettivi tornei, ma anche opportunità di ulteriore valutazione per i rispettivi tecnici e di divertimento assicurato per i tifosi.

La prima partita vedrà Crotone e Modica sfidarsi alle ore 15. A seguire toccherà alla formazione di casa scendere in campo prima contro Marsala, la squadra capitanata dall’ex Barbara Varaldo per la seconda volta in questo pre campionato giocherà a Messina, e poi si chiudere con Akademia contro Crotone. L’ingresso sarà libero.

