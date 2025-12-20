Akademia Messina sconfitta al PalaCbl dalla capolista Costa Volpino

Gruppo Formula 3 rimontato nella sesta sconfitta stagionale. In campo assenti le partenti Carcaces e Rastelli ma anche la nuova arrivata Galic

COSTA VOLPINO – Al Pala Cbl nel bergamasco si trovavano di fronte le padrone di casa e prime in classifica, al pari di Itas Trentino e Melendugno, e il Gruppo Formula 3 Messina chiamato a disputare l’ultima partita in trasferta dell’anno. Akademia Sant’Anna in questa 14ª giornata di campionato di serie A2 subisce la sesta sconfitta e non riportava a casa punti buoni per la classifica cedendo in quattro set. Prossimo impegno domenica prossima al PalaRescifina contro Marsala nel ritorno del derby siciliano.

Siciliane, senza più Carcaces e Rastelli tra i propri ranghi ma senza neanche la sostituta Galic, chiamate ad inseguire in tutti i parziali con Costa Volpino che guadagnava margine all’inizio di ogni parziale. Nel primo set però arriva la reazione ospite e poi una buona gestione del vantaggio fino ad aggiudicarsi il primo set. Negli altri invece la reazione non arriva e Costa Volpino tirava dritta mantenendo sempre la testa dell’incontro chiudendo in rimonta al quarto set, tutti e quattro parziali non sono stati contesi.

Coach Freschi manda in campo Rizzieri al palleggio e Felappi suo opposto, in posto 4 Viscioni e Zojzi, al centro Campagnolo e Landucci con Ferrara libero. A partita in corso spazio praticamente a tutte con Oggioni, Tisma, Colombo chiamate a dare un contributo. Unica in doppia cifra Aneta Zojzi che chiude a 19.

Costa Volpino – Gruppo Formula 3 Messina 3-1

Buon avvio locale con Costa Volpino che parte 2-0. Messina reagisce impatta 4-4 con i due punti di Zojzi e Landucci a ricucire, Akademia sfruttando gli errori e il punto di Viscioni passa a condurre 4-8. A quel punto la formazione di coach Freschi mantiene il margine di vantaggio. Locali che si riavvicinano sino al 18-20, le siciliane riprendono il largo e Zojzi ottiene i set point sul 20-24, Landucci chiude il set per 20-25.

Nel secondo parziale nuovamente buon avvio di marca locale che stavolta non accusa nessun passaggio a vuoto e in pochi minuti si ritrova a condurre 7-1. Coach Freschi cambia al centro, dentro Colombo per Landucci, ma Costa Volpino allunga fino al 15-7, toccando nel finale di set il +10 (22-12). La seconda partita si chiude con un errore al servizio di Messina sul 25-15.

Nel terzo ancora un avvio bruciante delle lombarde che sono avanti 5-1. Campagnolo e Zojzi rimettono il Gruppo Formula 3 in scia sul 10-9, le padrone di casa però riallungano in modo definitivo sul 18-12 e come nel set precedente dilagano nel finale sul 24-15. Il set arriva alla seconda occasione grazie all’attacco vincente di Pistolesi che fissa il punteggio sul 25-16.

Anche il quarto set vede le padrone di casa iniziare meglio scappando sul 5-1. Messina non trova contro misure e subisce, a metà parziale il punteggio è 13-7. In controllo Costa Volpino si conquista dieci match point sul 24-14 e Grosse Scharmann chiude alla prima occasione.

Tabellino

Arbitri: Fabio Paris & Luca Cecconato, Andrea Bonzanni (videocheck).

Parziali: 20-25, 25-15, 25-16, 25-14.

Costa Volpino: Martinez 0, Gamba, Dell’Orto 0, Giani, Busetti, Fumagalli, Dell’Amico, Grosse Scharmann 21, Pizzolato 6, Favaretto, Pistolesi 21, Buffo, Mangani 7, Brandi 9.

Allenatore: Luciano Cominetti. Vice allenatore: Claudio Albera.

Gruppo Formula 3 Messina: Tisma 0, Rizzieri 2, Zojzi 19, Colombo 3, Felappi 8, Ferrara 0, Landucci 8, Viscioni 7, Campagnolo 6, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Vice allenatore: Flavio Ferrara.