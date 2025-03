Akademia Messina sfida Padova. Modestino: “Vogliamo esprimerci al meglio”

Nel turno infrasettimanale di mercoledì sera le atlete di coach Bonafede cercano di blindare il terzo posto e anche la rivalsa rispetto alla sfida di andata

MESSINA – Penultima giornata in arrivo per le protagoniste di una Pool Promozione di Serie A2 che ha ormai quasi emesso tutti i suoi verdetti. Con San Giovanni in Marignano a un passo dal grande salto in Serie A1 e Macerata, Messina e Busto Arsizio già matematicamente qualificate ai play-off, restano solo Trento e Brescia, rispettivamente quinte e seste con 48 e 46 punti, in attesa di conoscere il loro destino. Per Akademia Sant’Anna, archiviata la doppia trasferta in Lombardia, tornare fra le mura amiche del PalaRescifina significa dover sbrigare quella che appare come l’ultima formalità.

Nel quarto turno di ritorno, infatti, contro la Nuvolì Altafratte Padova, le SuperGirls avranno l’occasione di restituire il dispiacere dell’andata (3-2 a Trebaseleghe) e, al tempo stesso, di ipotecare definitivamente il terzo posto. Un obiettivo sfumato al PalaBorsani, cedendo al tie-break alla Futura Giovani Busto Arsizio, ma ancora vicinissimo.

Dalila Modestino presenta la prossima sfida

Dalila Modestino: “Il ko al tie-break con la Futura Giovani si sarebbe potuto evitare chiudendo prima il match, ad esempio al quarto set. Tuttavia, sono soddisfatta della prestazione complessiva e del livello di pallavolo che abbiamo esibito. Rispetto alle partite precedenti, abbiamo avuto un buon approccio, che ci ripaga del lavoro che svolgiamo quotidianamente. Anche perché sono stati i dettagli a fare la differenza, senza colpe specifiche. In definitiva, chi commette meno errori alla fine prevale. Sebbene una disattenzione possa scappare, come quando non ho considerato un pallone che sarebbe stato opportuno prendere, essendo a filo riga.”

“Per quanto riguarda il campionato, credo che i periodi complicati emergano maggiormente se paragonati al roster che è stato costruito. Quest’anno, in confronto alla stagione passata, la situazione avrebbe probabilmente suscitato meno scalpore. Ma siamo un gruppo che ha dimostrato di saper reagire nei momenti difficili. Sono certa che il bello debba ancora venire: ai play-off abbiamo tutte le carte in regola per fare bene.”

“Sicuramente la gara di andata è stata particolare. Disputare quell’incontro sul campo della Nuvolì Altafratte Padova non è stato semplice, e non solo per Akademia Sant’Anna, tant’è vero che anche le squadre più quotate hanno affrontato difficoltà. Da parte nostra c’è un forte senso di rivalsa, dato pure dal fatto che giochiamo in casa. L’obiettivo è chiaro: vogliamo esprimerci al meglio. Inoltre cercheremo di ottenere un risultato positivo, soprattutto dopo la sfida di sabato. A Busto Arsizio, però, nonostante la sconfitta, è stata comunque una prova convincente.”

Messina e Padova a confronto alla vigilia

Sul piano delle statistiche individuali, tra le Top Spikers, Bintu Diop consolida la seconda posizione con 563 punti, seguita da Lena Große Scharmann, terza con 466. Erika Esposito, invece, occupa la tredicesima piazza a quota 386. Laura Bovo è terza tra le Top Blockers con 83 muri, mentre Rossella Olivotto aggancia l’undicesimo posto con 66, insieme a Betsy Nwokoye (Volleyball Casalmaggiore). Nel gruppo delle migliori Top Acers, Diop mantiene la leadership con 46 punti diretti dai nove metri, tallonata da Erika Esposito e Dayana Kosareva (Itas Trentino), seconde a pari merito con 37. Martina Stocco si attesta in dodicesima posizione con 27 ace. Infine, tra le Top Receivers, Giorgia Caforio, confermatasi seconda, totalizza una media del 44,8% di ricezioni perfette, staccando Marianna Maggipinto, ex della serata (lo scorso anno in riva allo Stretto), che figura al diciottesimo posto con il 35,55%.

Nella classifica dei punti segnati, Akademia Sant’Anna guida con 1881, davanti alla Nuvolì Altafratte Padova, quarta con 1710. Sul fronte dei block realizzati, Messina ricopre la quinta posizione con 254 muri vincenti, mentre Padova è settima con 239. Nella graduatoria degli ace siglati, le venete conducono con 151 battute efficaci, precedendo le siciliane, quinte con 129.

