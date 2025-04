Akademia Messina sfiderà Macerata per la promozione in Serie A1

Alla fine il girone A di Serie A2 si conferma il più forte. Gara 1 domenica di Pasqua a Macerata, gara 2 a Messina mercoledì 23 aprile alle ore 19, eventuale gara 3 in trasferta per le siciliane

MESSINA – Domenica da spettatrice per la formazione peloritana Akademia Sant’Anna che dopo aver fatto il suo contro Busto Arsizio, archiviando la serie di semifinale playoff in due incontri, aspettava di conoscere la sfidante per la finale playoff per raggiungere l’obiettivo e un po’ il sogno della massima serie nazionale. La rivale sarà Macerata che nella giornata di ieri ha superato, soltanto a gara 3, una combattiva Itas Trentino. La formazione marchigiana quindi alla fine ha rispettato il pronostico dopo una grande poule promozione che l’ha vista chiudere al secondo posto.

In virtù di ciò Macerata avrà un piccolo vantaggio nella serie finale in quanto, nel caso fosse bisogno di ricorrere a gara tre come già in semifinale potrà disputare l’incontro tra le mura amiche del Fontescodella. Già annunciate date e orari delle prime due gare, che potrebbero comunque bastare per sancire la promozione, domenica 20 aprile, il giorno di Pasqua, si gioca a Macerata alle ore 18. Al PalaRescifina per gara 2 invece Akademia attende le sfidanti alle ore 19 di mercoledì 23 aprile, gara tre non ancora programmata dovrebbe disputarsi eventualmente sabato 26 aprile a Macerata.

Con il passaggio del turno delle marchigiane si stabilisce definitivamente la superiorità del girone A rispetto al girone B formati ad inizio campionato. La squadra promossa direttamente dopo la seconda fase e le due finaliste ai playoff provengono dal girone A, fuori dai giochi invece le due squadre del girone B che erano arrivate ai playoff ed erano le due più forti del girone gemello a quello di Messina.

Gli incroci tra Akademia Sant’Anna e Macerata

Messina e Macerata sono unite quest’anno da un filo comune, quella Valeria Battista esplosa in riva allo Stretto nella passata stagione che è già tornata, e tornerà da avversaria in questa finale playoff. Nella squadra di coach Lionetti anche l’unica siciliana di questa finale, la centrale Sara Caruso. Le due formazioni come detto erano nel girone A e nella fase regolare si sono sfidate due volte in questo campionato.

All’andata a Messina fu vittoria per le ragazze del presidente Costantino, mentre al ritorno Macerata ricambiò il favore con lo stesso risultato con la squadra sconfitta che in entrambi i casi conquistò solo un set. A differenza della gara di Messina, dominata anche fisicamente nei due parziali finali dalle atlete di coach Bonafede, al ritorno Akademia perse il primo da una situazione di vantaggio ed era avanti e comunque in partita anche nel terzo e quarto parziale.

Ad inizio della poule promozione, la seconda fase, le due formazioni erano comunque appaiate a quota 42 punti, ma in questa fase Macerata ha vinto nove partite consecutive delle dieci disputate sorpassando Messina che nelle settimane finali ha anche fatto carichi di lavoro ulteriori perdendo smalto. Ai playoff infatti è Akademia che è sembrata più in forma mentre Macerata ha dovuto ricorrere a gara tre contro Trentino.

Nella passata stagione le due formazioni si incontrarono addirittura tre volte. La prima in Coppa Italia, ai quarti di finale con Macerata prima del suo girone e Akademia quarta, fu vittoria per tre set a zero del gruppo siciliano. Successivamente nella seconda fase una vittoria a testa, come anche quest’anno, 3-1 per Akademia a Messina e 3-1 per Macerata lontano dallo Stretto. Non ci furono incroci invece nella prima stagione di Akademia in Serie A2, Messina si salvava e Macerata retrocedeva dalla Serie A1.

