Akademia Messina si ferma, sconfitta in casa di Melendugno

Prima sconfitta con coach Freschi, dopo tre vittorie consecutive il Gruppo Formula 3 si ferma al termine del girone d'andata

LECCE – Nell’ultima del girone d’andata in serie A2 femminile Gruppo Formula 3 Messina aveva bisogno di una vittoria in tre set per conquistare i quarti di finale di Coppa Italia. La partita, alla palestra “San Giuseppe Da Copertino”, però si mette subito dalla parte delle pugliesi del Volley Melendugno che scappano avanti per due set a zero, la reazione delle ospiti messinesi arriva vincendo il terzo parziale ai vantaggi. Poi però l’intera posta termina comunque dalla parte delle padrone di casa che vincono il quarto set difendendo la posizione in classifica.

Prima sconfitta da quando coach Freschi è arrivato sulla panchina di Akademia, primo stop dopo tre vittorie consecutive e girone di andata che si chiude in equilibrio per le siciliane con quattro vittorie e quattro sconfitte in nove giornate con una prevista di riposo. I punti in classifica sono al momento undici per le peloritane che si mantengono in quinta posizione utile per salvarsi direttamente al termine della stagione regolare e giocarsi la puole promozione. Nonostante la sconfitta si vede in campo con continuità Rastelli e la palleggiatrice Tisma che non era entrata lunedì scorso contro Casalmaggiore. In doppia cifra e top scorer di Akademia Viscioni, seguono nel tabellino Zojzi con dodici e il capitano Carcaces con 10.

Volley Melendugno – Gruppo Formula 3 Messina 3-1

Parziali: 25-18, 25-23, 24-26, 25-15.

Arbitri: Eleonora Candeloro e Pierpaolo Di Bari, Andrea Scarnera (videocheck).

Volley Melendugno: Colombino 7, Bassi 6, Avenia 7, Sturniolo, Morandini, Gianfico, Joly 12, Bulaich 16, Perfetto, Roserba, Maruotti, Babatunde 15, Riparbelli 10.

Allenatore: Simone Giunta.

Gruppo Formula 3 Messina: Tisma 2, Rizzieri 1, Zojzi 12, Colombo 5, Felappi, Ferrara 0, Landucci 3, Viscioni 14, Campagnolo 5, Carcaces 10, Rastelli 6, Oggioni.

Allenatore: Matteo Freschi.