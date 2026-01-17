Akademia Messina si gioca un’intera stagione contro Melendugno

L'ultima gara della stagione regolare per il Gruppo Formula 3 sarà in casa e sarà und derby del sud. Costantino alla vigilia: "Servirà concentrazione e spirito di squadra"

MESSINA – Ultima gara casalinga di Regular Season per il Gruppo Formula 3 Messina. Domenica 18 gennaio alle ore 17, le SuperGirls di Coach Freschi ospiteranno al “PalaRescifina” le pugliesi della Narconon Volley Melendugno, nella sfida valida per la nona giornata di ritorno. Un match che potrebbe garantire la salvezza diretta in caso di successo pieno.

Il club messinese condivide attualmente il quinto posto in classifica – ultimo utile per l’accesso alla Pool Promozione – con la Clerici Auto Concorezzo, entrambe a quota 16 punti, con Marsala subito alle spalle a 15. In caso di vittoria da tre punti contro Melendugno, Messina salirebbe a 19, blindando matematicamente la posizione grazie al maggior numero di vittorie conseguite, a prescindere dall’esito dello scontro diretto tra Concorezzo e Marsala, in programma nella stessa giornata al Palazzetto dello Sport “San Carlo” con inizio alle ore 15. Anche un successo al tie-break potrebbe bastare alle messinesi per centrare la salvezza diretta, ma solo qualora la sfida tra le lombarde e le marsalesi dovesse sorridere a una delle due contendenti al quinto set.

Il momento negativo di Messina

Messina non trova la vittoria da cinque giornate consecutive. Nell’ultimo turno di campionato, le SuperGirls sono uscite sconfitte dal “Pala Farina” contro èpiù Casalmaggiore per 0-3 (14-25, 17-25, 19-25), senza mai riuscire a entrare realmente in partita e mancando così l’opportunità di consolidare il quinto posto. Una gara dominata dalle cremonesi in tutti i fondamentali, a partire dall’attacco (46% contro 30%) e dalla ricezione (72% di efficienza contro 41%), passando per il servizio, con 7 ace contro i 2 delle messinesi: un dato che non rispecchia l’abituale efficacia dai nove metri delle SuperGirls.

MVP dell’incontro è stata la schiacciatrice Valeria Gomez Vazquez, autrice di 10 punti, di cui 9 in attacco con il 47% di efficacia e 1 ace. Positive anche le prestazioni della capitana Chiara Costagli (12 punti) e dell’opposta Alexandra Ravarini, Top Spiker del match con 13 punti. Per Messina, l’unica atleta a chiudere in doppia cifra è stata Giulia Viscioni, realizzatrice di 12 punti complessivi.

Costantino: “No pressioni inutili”

Il presidente Fabrizio Costantino: “Siamo arrivati a un momento importante della stagione, ma voglio che la squadra affronti questa partita con serenità e fiducia. Le ragazze hanno lavorato bene sin qui e si sono meritate la possibilità di giocarsi fino in fondo la qualificazione alla Pool Promozione. Contro Melendugno serviranno concentrazione e spirito di squadra, ma senza pressioni inutili: dobbiamo scendere in campo con la voglia di esprimere la nostra pallavolo e di lottare su ogni pallone. Qualunque sarà il risultato, questo gruppo ha già dimostrato valori importanti, tecnici e umani, e sono certo che darà il massimo anche domenica”.

L’avversario Melendugno

La Narconon Volley Melendugno si presenta alla sfida occupando il terzo posto in classifica, frutto di 10 vittorie e 5 sconfitte. Un girone di ritorno caratterizzato da sfide spesso combattute fino al tie-break per il club pugliese. Dopo le prime due vittorie da tre punti contro Concorezzo e Casalmaggiore, le ragazze di Coach Giunta hanno ceduto al set corto contro il Club Italia, per poi tornare al successo contro Marsala, riscattando la gara d’andata, e contro le capitoline, anche in questo caso al termine di una battaglia protrattasi per cinque parziali. Sono seguite infine due sconfitte al tie-break contro Costa Volpino e Itas Trentino.

Nell’ultima gara di Regular Season disputata, le leccesi hanno messo in mostra un’elevata solidità mentale, riuscendo a tenere testa all’Itas Trentino in un match intenso e combattuto. La sfida si è risolta solo al quinto set a favore delle ospiti trentine (25-21, 21-25, 25-23, 13-25, 15-17).

Ottima la prestazione della palleggiatrice Giorgia Avenia, capace di mandare in doppia cifra tutte e cinque le attaccanti. Top Spiker di squadra è stata Maria Teresa Bassi con 16 punti, seguita da Daniela Bulaich e Maria Adelaide Babatunde, entrambe a quota 15, con quest’ultima anche Top Acer grazie a 3 servizi vincenti. In doppia cifra anche Chiara Riparbelli, autrice di 14 punti e Top Blocker con 4 muri, e Jessica Joly (11).

Melendugno si presenterà in terra siciliana dopo il turno infrasettimanale che le ha viste protagoniste nella meritata e storia Semifinale della Coppa Italia Frecciarossa A2, disputata martedì contro Costa Volpino. La gara sorrise alle lombarde (3-2: 21-25, 25-19, 25-21, 22-25, 15-9), ma le pugliesi uscirono dal “Pala Cbl” a testa alta, pronte e agguerrite per affrontare l’ultimo impegno della Regular Season, prima di dare spettacolo nella Pool Promozione già matematicamente conquistata.

Precedenti ed ex

Sono tre i precedenti tra le due formazioni, due dei quali risalenti alla scorsa stagione in Pool Promozione. Nella gara d’andata, a Lecce, fu Messina a imporsi per 3-1, mentre nel match di ritorno le pugliesi lasciarono lo Stretto dopo aver controllato pienamente l’incontro, chiuso in tre set.

Il restante confronto si è disputato in occasione della nona giornata di andata della Regular Season, lo scorso 23 novembre. Le SuperGirls approcciarono il match in maniera positiva, conquistando un +4 nel primo set, salvo poi subire la rimonta delle padrone di casa. Grande equilibrio nei due parziali successivi, entrambi decisi da appena due punti di scarto: il secondo sorrise nuovamente alle pugliesi, il terzo alle siciliane. Nella quarta frazione, Messina non riuscì a confermare l’intensità mostrata in precedenza, favorendo così il successo di Melendugno (3-1: 25-18, 25-23, 24-26, 25-15).

MVP e Top Receiver della gara fu il libero Aurora Morandini (Melendugno), impeccabile in ricezione con l’80% di positività e il 60% di perfetta su 20 ricezioni, senza subire alcun ace. Top Spiker la schiacciatrice Daniela Bulaich, autrice di 16 punti, tutti in attacco con il 51% di efficacia. Maria Adelaide Babatunde (Melendugno) si impose come Top Blocker con 5 muri vincenti, mentre Giulia Viscioni (Messina) e Giorgia Avenia (Melendugno) si distinsero al servizio, realizzando 2 ace a testa e chiudendo come Top Acers del match.

Ex dell’incontro: Cecilia Oggioni a Narconon Volley Melendugno nel 2022/2023 e 2023/2024; Maria Adelaide Babatunde con la maglia di Messina la scorsa stagione; Jessica Joly in Sicilia nel 2023/2024.