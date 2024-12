Akademia Messina torna in campo nell’anticipo contro Pisa

La sfida valida come 13ª giornata del campionato, inizialmente prevista per il 26 dicembre, è stata anticipata a mercoledì sera

MESSINA – Turno infrasettimanale per Akademia Sant’Anna, nell’anticipo serale della 4ª giornata di ritorno della stagione regolare. Dopo il successo di Imola che ha riportato le SuperGirls di coach Bonafede in vetta alla classifica del girone, mercoledì 11 dicembre, con inizio alle ore 20:30, confronto con un’altra matricola terribile, la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa.

La trasferta di Imola ha confermato i valori della formazione messinese che, sotto di un set, con grande determinazione è riuscita a risalire la china portando in Sicilia tre punti preziosi per il prosieguo del cammino e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal club. Quella di mercoledì contro le toscane sarà la seconda di una serie di sei gare pre-natalizie che potranno fornire indicazioni preziose al tecnico e allo staff.

Un solo precedente tra le due formazioni, quello della gara di andata di questa stagione terminata con il successo di Akademia al PalaParenti di Santa Croce (1-3). Nessuna ex dell’incontro. Al match di mercoledì 11 dicembre si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (Akademia Sant’Anna vs Fgl-Zuma Castelfranco Pisa) nei punti vendita Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 19 di domenica.

La presentazione affidata a coach Bonafede

Coach Fabio Bonafede alla vigilia: “Sarà un’altra partita impegnativa così come contro Imola. Castelfranco è una squadra che difende tanto e contro cui sarà necessaria molta attenzione. Avremo solo due giorni a disposizioni per cui sarà fondamentale ritrovare subito la dovuta concentrazione con cui approcciare la gara e, poi, da mettere sul campo. Un passo per volta con tanta voglia di metterci in gioco”.

L’avversario Castelfranco Pisa

Le ragazze di Marco Bracci sono reduci dal successo interno con la Orocash Picco Lecco (3-0), occupano attualmente la settima posizione in classifica con 10 punti, a sole tre lunghezze da Imola e Costa Volpino in quinta posizione, l’ultima utile per agganciare la pool promozione. La formazione toscana arriverà in Sicilia con una novità nel roster. Dopo la separazione con la giovane regista Noemi Moschettini, ingaggiata Federica Braida, primo scorcio di stagione a Macerata. Migliore realizzatrice delle prossime avversarie di Akademia, la schiacciatrice Candela Sol Salinas con 148 punti (129 in attacco con la percentuale del 35,3, 12 muri, 7 ace), seguita dall’opposto Agata Zuccarelli con 142 punti (119 in attacco con una percentuale del 28,4, 12 muri, 11 ace) e la centrale Alessandra Colzi con 126 (89 in attacco con il 41,8, 31 muri, 6 ace).

Articoli correlati