Akademia ormai pronta al passo successivo: essere una big del girone - Tempostretto

La vittoria contro Soverato ha dato ulteriori conferme. Bonafede: "Abbiamo trasformato la stanchezza in successo"

MESSINA – Domenica è arrivata un’altra convincente vittoria per Akademia Città di Messina, un ulteriore passetto che conferma come la formazione peloritana sia tra le più forti del girone A di Serie A2. “Contro Soverato – ha dichiarato coach Bonafede al termine della sfida – sul piano delle energie fisiche e mentali, e giocando in casa con la pressione tutta su di noi, sapevo che non sarebbe stato facile. Queste sono ragazze hanno acquistato mentalità e anche quando le cose non girano, non si arrendono mai. Combattono punto a punto con l’avversario, fin quando non trovano le misure”.

La forza è sempre nel gruppo perché anche contro le calabresi il sestetto che ha iniziato la partita non è stato lo stesso che poi l’ha conclusa, a partita in corso contributi importanti arrivati da Martinelli e Joly. Un vantaggio, quello di avere tredici giocatrici forti, che coach Bonafede in queste prime uscite è riuscito sfruttare a meraviglia. “Abbiamo mostrato – prosegue l’allenatore del Città di Messina – voglia di andare a recuperare anche palloni su ricezione sbagliata, portando a casa il punto. Questo dà l’idea di una voglia e di un attaccamento alla maglia da parte di un gruppo che ha solo un’idea: lavorare. Si gioca, si vince e si perde, ma il percorso sino ad ora è molto soddisfacente”.

Sfida lanciata alla big del girone

Dal mondo di Akademia arriva quasi una dichiarazione di guerra lanciata alle prossime avversarie: “Avremo finalmente sette giorni per lavorare con calma e presentarci in una condizione fisica più accettabile a Brescia” sempre coach Bonafede con la testa che va già alle prossime partite. Akademia sfiderà nelle ultime tre giornate del girone di andata tre delle prime quattro del girone dove la quarta è Akademia stessa.

Archiviata una fase per così dire semplice, dove però era importante non sbagliare, adesso si può provare a contendere le prime posizioni del girone. Sembrano lontani i tempi, e non ce ne vorrà il mondo Akademia molto scaramantico, dove si doveva lottare per la salvezza. Questo ormai possiamo anche dirlo non sarà l’obiettivo della formazione di coach Bonafede, ma non bisogna neanche spingersi troppo avanti. Il cammino è fatto di passi, step li aveva chiamati il tecnico quando lo incontrammo a luglio, e con questo ciclo di sei partite sempre a punti Città di Mesisna ne ha fatto uno e si appresta a farne un altro.

Brescia e Busto Arsizio in trasferta, in mezzo Perugia in casa, saranno un ottimo test in cui le ragazze di Akademia avranno un po’ meno pressione e potranno scoprire se davvero possono fare la corsa di testa nel girone A. Ricordiamo che solo al termine delle partite di ritorno si avrebbe la certezza della salvezza, e a quel punto si potrebbe provare ad aggiungere e raggiungere un ulteriore step.

Il gruppo è solido e unito, Payne ancora devastante

Una delle leader sempre in campo, il libero Marianna Maggipinto, commenta il momento della squadra: “Siamo in forte crescita soprattutto a livello mentale. Siamo un gruppo molto coeso, che lavora; non è da tutti. Soddisfatta del lavoro in campo ma anche del nostro rapporto fuori dal campo. È un punto a nostro vantaggioAbbiamo la voglia di trasformare titubanza in spavalderia, cercando partita dopo partita, ma anche negli allenamenti, di non mollare su nessun pallone, dando sempre il 100%. Non siamo ancora arrivate da nessuna parte. Tuttavia, oggi fissiamo un punto da cui cominciare una nuova fase e concludere al meglio questo girone di andata”.

Eletta migliore in campo nell’ultima partita al “PalaRescifina” Kelsie Payne, per l’opposto statunitense partita da 22 punti. Seconda volta in stagione che supera quota venti punti dopo la prima uscita stagionale contro Padova. Si tratta della quarta partita su sei in cui va in doppia cifra tornando prepotentemente al comando nella classifica delle migliori realizzatrici in casa Messina con 87 punti, quasi 15 di media a partita.

La classifica del girone A

Busto Arsizio 18 punti

Perugia 16

Akademia Città di Messina 15

Brescia 12

Talmassons 11

Volley Como 9

Bologna 5

Volley Soverato 3

Padova 1

Pescara 0

Articoli correlati