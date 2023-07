Bonafede presenta la stagione di Akademia: "Il primo step è salvarsi" VIDEO - Tempostretto

Il tecnico dell'Akademia Sant'Anna ha commentato anche le scelte di mercato: "Pensiamo di aver fatto una bella squadra"

MESSINA – Quasi ultimate le operazioni di mercato con Akademia che ha già annunciato, tra nuovi arrivi e conferme, dodici elementi del suo roster, ultimo arrivo Giulia Felappi, per la prossima stagione in Serie A2 femminile. Al comando ci sarà ancora Fabio Bonafede, che a marzo molto prima della salvezza ottenuta aveva già convinto tutti firmando il rinnovo fino al 2025, ma per il responsabile tecnico dell’Akademia se nella passata stagione aveva dovuto plasmare la squadra, quest’anno in parte l’ha scelta, elemento per elemento. Ma precisa “la squadra dovrà diventare di Messina, queste ragazze dovranno adattarsi alla nostra realtà e le nostre modalità di lavoro. Le atlete sono state scelte perché hanno certe caratteristiche, pensando ognuna di loro come un tassello che abbiamo fortemente voluto”.

Intervista a coach Fabio Bonafede

Centrali confermate, diverse novità in attacco. Non convinceva quel reparto?

“Quando si cambia ci sono mille ragioni, ad esempio due ragazze che con noi hanno fatto molto bene nel finale di stagione sono state chiamate da squadre in Serie A1 e sarebbe stato stupido franarle. O altre che avevano richieste vantaggiose per la loro carriera all’estero come Robinson o Ebatombo. Si cambia non solo per migliorare ma anche perché ci sono esigenze personali per le carriere e che magari Messina in questo momento, e sottolineo in questo momento, non può dare. Le ragazze scelte sono in linea col nostro progetto e se questo si tradurrà in risultati positivi dovrà dirlo in campo, noi pensiamo di aver fatto un bella squadra”.

Giocherete in un nuovo palazzetto, molto più grande. Farà sicuramente un certo effetto sia a voi che alle avversarie.

“Non è il primo palazzetto grande in cui lavoro, ci sono problematiche legate al fatto di fare pallavolo in un palazzetto così grande però starà alla squadra e alla società fare in modo che diventi piccolissimo riempiendolo. L’unica cosa che possiamo fare noi è far appassionare la nostra gente e fin dal primo giorno di raduno dovremo lavorare sodo”.

Il presidente Costantino pensa all’A1, l’obiettivo più concreto però forse intanto è evitare il girone playout?

“Si, si andrà per step, il primo sarà la salvezza e poi a quel punto potremo pensare all’A1. È inutile parlarne se prima non arrivi nel girone di quelli che saranno sicuri di fare la A2 anche l’anno successivo, quindi direi che l’obiettivo della prima parte dell’anno sarà salvarsi”.

Roster Akademia 2023/2024

Di seguito tutti i movimenti ufficiali comunicati dalla società ad oggi:

In entrata

Palleggiatore: Giulia Galletti, Ilaria Michelini.

Opposto: Kelsie Payne

Schiacciatrice: Jessica Joly, Aurora Rosssetto, Giulia Felappi

Centrale: Melissa Martinelli (conferma), Valentina Mearini (conferma), Greta Catania (conferma), Dalila Modestino.

Libero: Sara Ciancio (conferma), Mariana Maggipinto.

In uscita

Palleggiatore: Margherita Muzi, Valentina Brandi.

Opposto: Aurelia Ebatombo, Barbara Varaldo.

Schiacciatrice: Madelyn Robinson, Giorgia Silotto, Valentina Martilotti.

Libero: Giorgia Faraone, Michela Pisano.

