Akademia ospita Brescia. Coach Bonafede: “Avversario ostico per noi”

La prima sfida in Serie A2 del 2024 è in programma al PalaRescifina alle ore 16 di domenica. Città di Messina vinse all'andata in trasferta senza cedere set

MESSINA – Dopo la pausa per la festività di Capodanno, torna il campionato di serie A2 femminile. Domenica 7 Gennaio – ore 16, al “PalaRescifina”, l’Akademia Città Di Messina si troverà di fronte una delle big del girone A, la Valsabbina Millenium Brescia, gara valida per il 16° turno (7° di ritorno) del torneo. Sarà un nuovo inizio quello che attende il club messinese in questo primo scorcio del 2024. Acquisiti gli obiettivi prefissati dalla società in avvio di stagione (qualificazione in Coppa Italia, salvezza e accesso alla Poole Promozione), le ragazze di coach Bonafede dovranno essere abili e leste a scordare in fretta quanto bene fatto nel 2023, per ripartire all’insegna della massima concentrazione e della fame di risultati; solo questa strada potrà consentire al gruppo di superare nel migliore dei modi un mese denso di impegni di alta classifica in Campionato e di prestigio come i quarti ed eventuale semifinale di Coppa.

Nella gara di andata del “PalaGeorge” di Montichiari, successo netto (0-3) per Messina, dopo un inizio di primo set nel segno delle padrone di casa e la rimonta delle ospiti nel turno al servizio di un’efficace Jessica Joly. Proprio l’attaccante valdostana risulterà poi la migliore realizzatrice e Top Acer del match con 13 punti (8 in fase break) dei quali 7 in attacco, con una percentuale del 33 %, 2 a muro e 4 ace. Ad essere eletta MVP l’altra attaccante laterale, la posto 4 Valeria Battista con 11 punti (tutti in attacco, corredati da una percentuale del 50 %) ed una positività in ricezione del 60 %, mentre Top Blocker la centrale Dalila Modestino a quota 4.

All’incontro diretto dalla coppia arbitrale composta da Walter Stancati e Nicola Traversa, si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online su PostoRiservato.it, nei punti vendita riservati o direttamente all’ingresso del PalaRescifina, botteghino aperto a partire dalle ore 14:30 di domenica. Il match sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv. Ex dell’incontro di domenica, il capitano e centrale di Messina, Melissa Martinelli, a Brescia nella stagione 2016/17. Un solo precedente tra le due formazioni; quello della gara di andata terminata con la vittoria di Messina (0-3).

Bonafede: “Lasciamoci il 2023 alle spalle”

Per il tecnico Fabio Bonafede “quello del 2023 è stato un percorso che occorre lasciarsi alle spalle e guardare avanti”. “Giocheremo subito con Brescia, un avversario ostico e per noi molto difficile –prosegue il tecnico siracusano. Questa gara arriva dopo una pausa e noi siamo una squadra che ha bisogno di lavorare tanto per prepararsi agli impegni ed essere al massimo. L’incognita delle vacanze, in realtà strameritate per tutti, si porta dietro il dover ricominciare il lavoro con rinnovata ambizione ed impegno”.

Il gioco della pallavolo, soprattutto a certi livelli, è considerato difficile da praticare dal punto di vista tecnico/tattico. Ma c’è anche l’aspetto gestionale del gruppo; la società ha puntato forte su coach Fabio Bonafede anche per questa sua capacità e per l’importanza che riesce a dare ad ogni elemento dello staff e della squadra, al di là delle prestazioni individuali: “Questi sono bilanci che verranno fatti alla fine. Sicuramente sono parole lusinghiere, ma in questo momento frutto di una valutazione, e non potrebbe essere diversamente, parziale. Occorre restare attenti al percorso che dobbiamo fare, anche se abbiamo già adesso raggiunto gli obiettivi fissati nel programma societario. Però, non si può e non si deve mollare; dobbiamo riuscire a fare ancora tutta una serie di passi avanti”.

E’ iniziato un mese denso di eventi di alto profilo e che vedrà Akademia, intanto, affrontare Brescia, una big che recentemente sta raccogliendo meno di quanto ci si aspettasse alla vigilia del campionato: “Ci attende una gara completamente diversa perché sono state vacanze per tutti, anche per le nostre prossime avversarie. Si tratta di una delle favorite per la vittoria del campionato che, nell’ultimo periodo, ha accusato forse un pò di fatica. Le vacanze saranno state rigeneranti anche per loro e questo farà si che, con il 2024, inizi un campionato nuovo, in attesa della Poole Promozione cui prenderemo parte insieme anche a squadre dell’altro girone”.

L’avversario Brescia

Intanto, nel weekend, toccherà alle leonesse bresciane saggiare lo stato di salute delle messinesi. La formazione lombarda ha sin qui raccolto 22 punti, 7 successi e 8 sconfitte, 27 set vinti, 29 quelli persi; attualmente, occupa la sesta posizione in classifica a due lunghezze dalla Tecnoteam Albese Volley Como; quest’ultima, proprio nel precedente turno, grazie al successo del “PalaMarani” di Bologna e alla contestuale sconfitta interna di Brescia con Busto Arsizio, ha conquistato l’ultima posizione utile che potrebbe consentirle di disputare la Poole Promozione, evitando la bagarre della successiva fase riservata alla lotta per non retrocedere.

Nelle quindici gare di campionato sin qui disputate, 7 le vittorie di Brescia, 8 le sconfitte; successi arrivati con Padova e Pescara (sia all’andata che al ritorno), Soverato, Como, Bologna. Migliori realizzatrici, la posto 4 Alice Pamio con 207 punti (177 in attacco, 10 muri e 20 ace), undicesima nella speciale classifica delle Top Spikers di A2 (dove l’americana Kelsie Payne agguanta la Hardeman di Talmassons al terzo posto con 256 punti), e la centrale Alice Torcolacci con 149 (107 in attacco, 30 muri, 12 ace). Nella Top Blockers di A2, al decimo posto la centrale Maria Adelaide Babatunde con 36 muri, ma è in quella delle Top Acers dove Brescia si distingue particolarmente; presenti la Pamio, al sesto posto con 20 ace, ancora Babatunde, all’ottavo a quota 18, e Malik al diciottesimo con 15.

Ancora tre turni a disposizione per definire le griglie definitive ed in cui le ragazze allenate da coach Alessandro Beltrami cercheranno di recuperare il terreno perduto nelle ultime gare dove hanno raccolto meno di quanto preventivato; basti pensare che dodici degli attuali ventidue punti in graduatoria sono arrivati nelle prime cinque giornate di campionato e gli altri nelle restanti dieci, con una media di un punto a partita. Il confronto di Messina costituisce, pertanto, un’occasione da non perdere, visto anche il contestuale impegno di Como con Talmassons.

