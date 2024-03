Akademia-San Giovanni. Bonafede: “Bella partita ad alti livelli, altro esame superato”

In sala stampa il capitano Martinelli: "Oggi abbiamo reagito dopo la sconfitta all'andata, il percorso è buono"

MESSINA – Soddisfazione nell’ambiente Akademia Città di Messina dopo la vittoria contro San Giovanni. Tre punti che certificano quasi matematicamente il terzo posto di Akademia, Macerata insegue a sette punti con sei ancora a disposizione che restano. Solo Talmassons potrebbe raggiungere Akademia a pari punti e pari vittoria, il primo elemento discriminante. Per evitare questo Akademia deve ottenere un punto ma comunque in caso di arrivo a parità andrebbe guardato il quoziente set vinti dove le messinesi sono al momento saldamente avanti. Resta da fare la corsa sul secondo posto ancora possibile e che garantirebbe sia la bella di semifinale che la bella dell’eventuale finale in casa tra le mura amiche.

Coach Bonafede: “Cominciamo a pensare al dopo”

Così coach Bonafede al termine della partita: “Voglio dire che abbiamo incontrato una bella squadra, si è vista una bella partita di pallavolo combattuta. Il livello stasera era più alto rispetto ad una A2 media, entrambe le squadre lavorano bene in difesa, San Giovanni all’andata non ci aveva fatto iniziare la partita, era stata una serata terribile. Un esame questo ritorno ancora una volta superato. Prepariamo Macerata ma dovremo pensare alle prossime e fare un lavoro già pensando al dopo. Il palazzetto è pieno ma con una capienza grande e difficile riempirlo, la società è fantastica e compie tutte le iniziative possibili, chi verrà a sentire i cantanti spero si innamori della pallavolo, dovremo essere noi non solo squadra ma anche società ad accoglierli bene e farli appassionare che si vinca o si perda”.

Capitan Martinelli: “Fabio è un grande motivatore”

Capitan Martinelli che ha giocato la sua 46ª partita in Serie A2 con Akademia ha speso belle parole per il tecnico e raccontato le differenze rispetto allo scorso anno: “Abbiamo lavorato molto in vista di questa partita, dovevamo reagire dall’andata che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Bonafede è un allenatore molto esigente, il suo spronare per fare sempre meglio ti porta a dare una spinta in più e provarci anche se non sempre vengono perfette. Quando sono arrivata l’anno scorso sapevo non sarebbe stata facile, c’è stato uno switch con l’arrivo di Fabio (Bonafede, ndr) perché è tosto e lo avevo detto alle compagne, non prendetela sul personale perché lui sa che possiamo farlo, ero molto contenta del suo arrivo e quando c’è stata la salvezza è stato molto bellissimo. Il percorso quest’anno è buono fino ad ora, ma è come se ancora non avessimo fatto niente, come dice mio papà i cavalli si vedono all’arrivo”.

I tesserati di San Giovanni in Marignano

Coach Bertini: “Non si poteva ripetere la partita dell’andata, quella fu una super partita. Brave le avversarie ad approfittare di qualche passaggio a vuoto quando eravamo in vantaggio nel secondo e terzo set. Messina ha meritato di vincere perché ha fatto qualcosa più di noi. Per quello che ho visto Busto e Messina sono le due squadre con più qualità ai playoff, Talmassons è molto fisica ma Messina e Busto sono diverse tra loro ma esaltano entrambe le qualità dei propri giocatori. Il fattore campo potrà essere decisivo visto che Busto fatica fuori casa”.

La palleggiatrice Ghibaudo: “Sono arrivata qui dopo un anno complicato ringrazio tutta la squadra e lo staff, oggi si sono visti i frutti. Ho lavorato tanto e sono molto contenta per questo, c’è rammarico da parte mia e di tutte per la partita di oggi, ci saremmo meritati i playoff siamo un gruppo unico. Giocando al massimo delle nostre potenzialità potremmo vincere contro chiunque, la forza è la nostra unione, io oggi ho sentito tanta fiducia da parte delle mie compagne, credo che ci meritavamo di più”.

