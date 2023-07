Akademia Sant'Anna annuncia partnership con Sicindustria Messina - Tempostretto

Il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza: “Crediamo tantissimo nello sport ed Akademia ha dimostrato serietà gestionale e programmazione“

MESSINA – Condivisione di intenti ed obiettivi comuni: con questi presupposti nasce la partnership tra Sicindustria Messina e Akademia Sant’Anna. Il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza: “Crediamo tantissimo nello sport ed Akademia ha dimostrato serietà gestionale e programmazione“. Il presidente del club messinese, Fabrizio Costantino: “Un supporto preziosissimo per costruire grandi progetti insieme“.

Una partnership che nasce dall’incontro di idee e finalizzata alle realizzazioni di reciproci obiettivi di coinvolgimento del territorio e del tessuto imprenditoriale messinese e per un sostegno concreto ed importante per il progetto sportivo del club messinese, cosi come prefissato dai due massimi rappresentanti delle realtà interessate. Fabrizio Costantino e Pietro Franza, Già in fase di ideazione e programmazione un intenso progetto di marketing strategico ad ampio raggio, che si pone l’obiettivo di coinvolgere in azioni concrete e strutturare le aziende locali consorziate con l’Ente.

A sugellare la partnership con Sicindustria Messina, all’interno dello staff dirigenziale di Akademia è già presente ed operativo Alberto Donato, che ricoprirà l’incarico di Dirigente e si occuperà del rapporto con le istituzioni.

Le dichiarazioni di Costantino e Franza

“Per noi è un grande motivo di orgoglio e di soddisfazione avere al fianco un partner istituzionale di tale livello – cosi Fabrizio Costantino, Presidente di Akademia – Insieme abbiamo sin da subito condiviso tante idee e trovato punti di sviluppo comuni, che ci hanno già permesso di ragionare su percorsi comuni molto interessanti e che a breve prenderanno il via. L’obiettivo è quello di supportare il nostro progetto sportivo e, contestualmente, coinvolgere in maniera importante il tessuto cittadino, prima di tutto imprenditoriale, per puntare a crescere insieme e costruire percorsi duraturi nel tempo”.

“Crediamo tantissimo nei valori dello sport e lo consideriamo un volano importantissimo per la crescita del territorio – questo il commento di Pietro Franza, Presidente di Sicindustria Messina – Akademia Sant’Anna ha dimostrato in questi anni serietà gestionale e programmazione, presupposti indispensabili per una partnership di successo”.