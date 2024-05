Stretto di Messina, la Guardia costiera “vigila” sulla fiaccola olimpica VIDEO

In queste ore è in transito una nave francese diretta a Marsiglia, con un controllo costante da parte dell'Autorità marittima

MESSINA – “Il veliero francese Belem, su cui viaggia la fiaccola olimpica diretta a Marsiglia, sta affrontando in queste ore la navigazione in uno dei tratti di mare più trafficati al mondo: lo Stretto di Messina. Il veliero è accompagnato anche da mezzi navali e aerei della Guardia Costiera che vigilano e monitorano la navigazione in questo delicato snodo marittimo”. Ad annunciarlo è la stessa Guardia costiera.

Il convoglio è costantemente seguito dall’Autorità marittima dello Stretto, dal cui centro di controllo “Vts” (Vessel Traffic Service) avviene “un continuo interscambio di comunicazioni utile per garantire la sicurezza della navigazione sia della fiaccola olimpica, sia di ogni altra imbarcazione che transita nell’area”.

Spiega la Guardia costiera: “Il centro Vts si avvale di moderni strumenti tecnologici e di sofisticati sensori per monitorare il numeroso traffico mercantile e diportistico che si svolge nel tratto di mare che separa la Sicilia dalla Calabria. Con il Vts, vengono quindi gestiti in tempo reale i dati inerenti alla presenza e al passaggio di tutte le navi: velocità, rotta e stima dei tempi di percorrenza”.

