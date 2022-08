Akademia Sant'Anna, Costantino: "L’aiuto di tutti diventa fondamentale" - Tempostretto

Il presidente di Akademia Sant'Anna rivolge un appello al pubblico per sostenere la squadra: "L'imprenditoria locale è stata poco attenta"

MESSINA – “Sarebbe inutile dire che anche il più piccolo supporto diventa importante”. Con queste parole Fabrizio Costantino, presidente dell’Akademia Sant’Anna, inizia la sua analisi dello “stato di salute” del team messinese in vista della partecipazione al prossimo campionato di Serie A2, in partenza nel weekend del 22-23 ottobre.

Dopo tanti anni Messina trova la Serie A di pallavolo grazie alla passione e determinazione di un gruppo di lavoro, quello di Akademia, che programmando con attenzione ma anche spendendosi in prima linea è riuscito a trovare tutte le condizioni necessarie per poter vincere il torneo di B1 e, di conseguenza, poter partecipare alla seconda Serie nazionale.

Il presidente Costantino: “Il pubblico ci sostenga”

“Non dimentichiamoci che, nonostante ci troviamo al nostro primo anno assoluto in questa categoria, siamo stati ammessi senza alcuna riserva alla partecipazione alla prossima Serie A2 – prosegue il numero 1 del sodalizio peloritano – Tra l’altro rappresentiamo una delle sole tre società del Sud Italia che parteciperanno non solo alla Serie A2 ma anche alla prima Serie. Questo per noi è chiaramente un motivo di orgoglio ma ci dà anche un grande senso di responsabilità. Proprio per questo motivo abbiamo continuato a lavorare a testa bassa ed abbiamo adempiuto in maniera perfetta a tutte le richieste burocratiche della Lega Pallavolo, cosi come siamo stati in grado di allestire una rosa che, sono convinto, ci farà divertire”.

Occhio ai costi

“È chiaro – prosegue Costantino – che affrontare un campionato del genere è molto dispendioso, tanto in termini di lavoro di ognuno di noi, impegnati dal lunedì alla domenica sul campo (i match della formazione messinese si giocheranno la domenica pomeriggio al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria) quanto, soprattutto, in termini economici. Questo significa che a questo punto qualsiasi supporto diventa per noi fondamentale, anche per stimolarci a continuare su questo percorso”.

Campagna abbonamenti per supportare la squadra

“Da pochi giorni abbiamo lanciato la campagna abbonamenti: ci crediamo molto perché siamo convinti che il pubblico messinese abbia voglia di divertirsi con noi, così come per noi sarebbe una grande gratificazione ricevere tante sottoscrizioni e portare tanti tifosi al Palazzetto. Come diciamo sempre – conclude il presidente di Akademia – questa è un’opportunità tanto per noi quanto per l’intera città, quindi aspettiamo fiduciosi che il pubblico ci affianchi e ci sostenga, quantomeno in maniera maggiore e più evidente di quanto non abbia fatto l’imprenditoria locale, poco attenta alla possibilità di supportare lo sport di alto livello nella propria città”.

La campagna abbonamenti “Messina, adesso tocca a te!” è attiva, gli abbonamenti potranno essere sottoscritti online oppure presso i punti vendita autorizzati Posto Riservato.

