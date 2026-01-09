 Messina. Rapinata una farmacia sul viale San Martino

Messina. Rapinata una farmacia sul viale San Martino

Gianluca Santisi

Messina. Rapinata una farmacia sul viale San Martino

venerdì 09 Gennaio 2026 - 16:52

Sotto la minaccia di un'arma, il rapinatore si è fatto consegnare dai titolari circa 1000 euro ed è fuggito

MESSINA – Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo ha rapinato la “Nuova Farmacia Ingo”, sul viale San Martino, a Provinciale. Il rapinatore si è introdotto all’interno dell’attività e sotto la minaccia di un’arma si è fatto consegnare il denaro, circa mille euro. Poi si è dato alla fuga. Giunti sul posto, polizia e carabinieri hanno subito avviato le indagini raccogliendo le prime testimonianze.

