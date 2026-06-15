Akademia Sant’Anna dà il benvenuto all’opposto finlandese Lindgren

Quasi due metri d'altezza per l'attacco di Messina, esperienze in Finlandia, Francia e Polonia. "Non vedo l'ora di assaggiare la pizza e prometto di imparare qualcosa di italiano"

MESSINA – Da Salo a Messina, passando per Francia, Polonia e per le competizioni internazionali con la maglia della Finlandia. Il percorso di Saana Lindgren racconta la crescita di un’opposta che negli ultimi anni ha saputo affermarsi come uno dei riferimenti offensivi più interessanti del volley nordico.

Akademia Sant’Anna aggiunge qualità, fisicità ed esperienza internazionale al proprio reparto offensivo con l’arrivo dell’atleta finlandese, pronta a mettere il proprio talento al servizio del progetto messinese. Classe 2000, alta 190 centimetri, Lindgren approda in Sicilia dopo un percorso che l’ha vista protagonista in diversi campionati europei, consolidando stagione dopo stagione un profilo tecnico di assoluto valore.

Le prime esperienze di Lindgren

L’opposta finlandese muove i primi passi nel volley di alto livello con l’LP Viesti Salo, una delle società più importanti della pallavolo nazionale della Finlandia. Con il club della sua città vive le prime esperienze nelle competizioni europee e conquista due titoli nazionali, nel 2017 e nel 2019, iniziando a ritagliarsi uno spazio sempre più significativo nel panorama pallavolistico del Paese.

Dopo una parentesi al WoVo Rovaniemi, Lindgren torna a vestire la maglia dell’LP Viesti nella stagione 2022/23. È l’annata della definitiva consacrazione in patria: l’opposta si afferma tra le migliori realizzatrici della Mestaruusliiga, conquista il titolo di miglior marcatrice del campionato con ben 514 punti, di cui 410 in attacco con il 33%, 68 muri e 36 ace.

Le esperienze all’estero

Le sue prestazioni attirano presto l’attenzione oltre i confini finlandesi. Nel 2023 arriva così il trasferimento in Francia, dove affronta per due stagioni il campionato di Ligue A Féminine con la maglia del Tfoc. Nel torneo transalpino conferma le proprie qualità offensive e la capacità di mantenere standard elevati anche in contesti tecnici differenti, aggiungendo esperienza internazionale al proprio bagaglio. Parallelamente cresce anche il suo peso all’interno della nazionale finlandese.

Con la rappresentativa del proprio Paese diventa uno dei principali terminali offensivi e contribuisce ai risultati ottenuti nelle competizioni continentali, confermando un percorso di maturazione che l’ha portata a essere una delle giocatrici più rappresentative della sua generazione.

L’ultima esperienza prima dell’approdo in giallorosso la vede protagonista in Polonia, uno dei movimenti pallavolistici più competitivi d’Europa. Con il Netland Mks Kalisz, Lindgren conferma ancora una volta le proprie qualità realizzative, risultando uno dei punti di riferimento offensivi della squadra. La stagione si chiude con un traguardo di grande valore: la vittoria della seconda lega polacca e la conseguente promozione.

La sue prime parole da tesserata di Akademia

La scelta di venire in Italia: “Ho molte amiche che giocano già in A1 e A2 in Italia – racconta Lindgren – ho sentito parlare tanto del campionato in Italia. Non vedo l’ora di venire a giocare qui perché mi immagino un livello molto alto. Non c’è una cosa in particolare che mi ha fatto scegliere l’Italia, Fabio Collina il secondo allenatore ha già allenato una ragazza che conosco e ovviamente per il sole della Sicilia. Sono curiosa ed era da tempo che aspettavo un’occasione per essere a Messina. Per il clima ci sarà differenza, ho parlato con Jessica Kosonen per sapere i piccoli segreti della cultura italiana. Non vedo l’ora di mangiare pista e pasta italiana e prometto di imparare un po’ di italiano”.

Sul suo ruolo di opposto dice: “Non ho timore a prendermi le responsabilità, ho tanta cattiveria sportiva che mi porta a tirare forte e quando arriverà la palla io tirerò. Non c’è qualcosa che non mi piace, posso migliorare in ogni cosa in campo, dico che voglio migliorare al muro e in difesa. Voglio aiutare il team in ogni fondamentale, aiuto anche se un metro e novanta di altezza non aiuta”. Sul suo modo di essere e stare in campo aggiunge: “In campo lavoro molto, il mio punto forte è l’attacco e prendermi le responsabilità, punto molto sul muro. Fuori dal campo sono simpatica, ironica, faccio le parole crociate, leggo libri e lavoro all’uncinetto”.

Le caratteristiche tecniche del nuovo opposto

Opposta potente e dotata di grande efficacia in attacco, Lindgren ha costruito gran parte della propria carriera sulla capacità di assumersi responsabilità nei momenti decisivi. Alla forza offensiva abbina una presenza importante a muro e una crescente maturità nella gestione delle diverse fasi del gioco, caratteristiche che le hanno consentito di imporsi sia a livello di club sia in ambito internazionale.

Per Akademia Sant’Anna l’arrivo di Lindgren rappresenta l’inserimento di un profilo capace di coniugare esperienza internazionale, produzione offensiva e abitudine a ricoprire un ruolo centrale negli equilibri della squadra. Caratteristiche che arricchiscono ulteriormente le soluzioni a disposizione dello staff tecnico e che consentiranno all’opposta finlandese di mettere il proprio bagaglio tecnico e umano al servizio delle ambizioni giallorosse nella prossima stagione.