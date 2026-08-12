Akademia Sant’Anna. Dal 17 agosto squadra a Messina, tre i test pre campionato

Prime settimane di lavoro al PalaTracuzzi, Costantino: "La squadra inizia a esistere". Amichevoli con Vibo, Marsala, e Gym Volley Lussemburgo

MESSINA – L’attesa sta per finire. Dopo un’estate dedicata alla costruzione del nuovo roster, alle presentazioni e alla programmazione della stagione, per Akademia Sant’Anna è arrivato il momento di tornare dove tutto trova compimento: la palestra. Il primo appuntamento della stagione 2026/27 è fissato per lunedì 17 agosto, quando le atlete raggiungeranno Messina per il raduno. L’arrivo dell’intero gruppo è previsto entro la mezzanotte a Palazzo Monopolio, nuovissima struttura che ospiterà le SuperGirls e che sarà inaugurata proprio in occasione dell’arrivo della squadra. Ad accogliere Akademia sarà dunque un’altra splendida eccellenza del nostro territorio che si lega al percorso del club.

Palazzo Monopolio è stato recentemente ristrutturato da Gaetano Vecchio, imprenditore, grande appassionato di pallavolo e vicino ad Akademia Sant’Anna, non soltanto come partner del club ma anche come amico della famiglia giallorossa. Una vicinanza costruita sulla condivisione di valori, che trova adesso un punto d’incontro proprio all’inizio della stagione. Non soltanto, dunque, una soluzione logistica, ma un luogo dal quale far partire simbolicamente la nuova avventura: una squadra che arriva a Messina e trova ad attenderla chi ha scelto di accompagnare e sostenere il progetto Akademia.

La prima settimana di raduno di Akademia

La stagione entrerà nel vivo già la mattina successiva. Martedì 18 agosto, squadra, staff e società si ritroveranno al PalaTracuzzi per una breve riunione che rappresenterà il primo momento ufficiale di incontro. Subito dopo inizieranno le attività programmate in vista dell’avvio della preparazione. Le giocatrici saranno suddivise in gruppi e impegnate nelle prove dell’abbigliamento tecnico, nelle rilevazioni antropometriche e della composizione corporea, nella predisposizione delle rispettive cartelle cliniche.

Conclusa questa prima fase di lavoro, arriverà il momento più atteso: il primo allenamento della stagione 2026/27. Le prime settimane di preparazione si svolgeranno al PalaTracuzzi, dove Akademia alternerà le proprie sessioni di allenamento con quelle della formazione cittadina della Basket School Messina. Saranno giorni dedicati alla costruzione del gruppo, alla condizione atletica e ai primi meccanismi tecnici e tattici sui quali coach Leo Barbieri e il suo staff inizieranno a lavorare in vista degli appuntamenti ufficiali.

Costantino: “La squadra inizia ad esistere”

Per il presidente Fabrizio Costantino, il raduno rappresenterà soprattutto il momento in cui il progetto costruito nei mesi estivi prenderà finalmente forma. “Il raduno ha sempre un sapore particolare: fino a quel momento una squadra esiste nei programmi, nelle idee, nelle scelte che abbiamo fatto durante l’estate. Dal 17 agosto inizierà invece a esistere davvero. Sono curioso di vedere queste ragazze insieme, di osservarle conoscersi e cominciare a costruire quei legami che, nel corso di una stagione, possono diventare importanti quanto gli aspetti tecnici”.

Il Presidente sottolinea poi uno degli elementi sui quali Akademia ha maggiormente puntato nella costruzione del nuovo roster: “Abbiamo scelto un gruppo molto giovane che vogliamo porti entusiasmo, coraggio, fame e anche un pizzico di incoscienza. Abbiamo cercato ragazze che avessero qualcosa da dimostrare e credo che questa possa diventare una delle caratteristiche più belle della nuova Akademia”.

Infine, lo sguardo si sposta sul campo: “Poi, parlerà il campo, come è giusto che sia. Noi abbiamo cercato di mettere squadra e staff nelle condizioni migliori per lavorare e adesso inizia la parte che aspettavamo tutti. Non vedo l’ora di entrare in palestra e vedere il primo pallone volare sopra la rete. In quel momento capiremo che siamo ripartiti davvero”.

Tre tappe verso il campionato

Già definito anche il programma degli appuntamenti che accompagneranno Akademia nella seconda parte della preparazione e consentiranno allo staff tecnico di verificare progressivamente il lavoro svolto in palestra.

Il primo test è fissato per sabato 12 settembre, quando le SuperGirls sosterranno – al “PalaRescifina” – un allenamento congiunto con la Tonno Callipo. Una prima occasione per trasferire sul campo il lavoro delle settimane precedenti e iniziare a misurare condizione, intesa e progressi di un gruppo totalmente rinnovato.

Una settimana più tardi, sabato 19 settembre, Akademia sarà invece di scena a Palermo – al “PalaOreto” – per un confronto con Marsala Volley. Un primo assaggio stagionale dei match tutti siciliani che torneranno poi nel corso della Regular Season.

Torneo “Pietro Murania”

Il percorso di avvicinamento al campionato entrerà quindi nella sua fase più intensa giovedì 24 e venerdì 25 settembre ad Agrigento, dove Akademia parteciperà alla quarta edizione del Torneo “Pietro Murania”.

Quattro le formazioni protagoniste: Akademia Sant’Anna, Marsala Volley, Tonno Callipo e GYM Volley Lussemburgo. Proprio la presenza della prestigiosa formazione del Granducato, impegnata nella stagione 2026/27 anche nelle competizioni europee, conferirà respiro internazionale a un appuntamento che offrirà alle SuperGirls un confronto di particolare interesse tecnico nella fase conclusiva della preparazione.

Le due giornate agrigentine rappresenteranno così uno degli ultimi e più probanti banchi di prova prima dell’inizio delle gare ufficiali. Un’occasione per alzare ulteriormente ritmo e, soprattutto, per consentire a Barbieri e al suo staff di raccogliere indicazioni sullo stato di crescita della squadra quando l’esordio sarà ormai alle porte.