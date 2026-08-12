 Messina. Via libera alla balneazione al Ringo: rimossa la struttura pericolosa in mare

Messina. Via libera alla balneazione al Ringo: rimossa la struttura pericolosa in mare

Marco Ipsale

Messina. Via libera alla balneazione al Ringo: rimossa la struttura pericolosa in mare

mercoledì 12 Agosto 2026 - 12:39

Torna balneabile lo specchio d'acqua dopo l'intervento di bonifica del Comune

Torna accessibile lo specchio di mare antistante alla spiaggia del Ringo. La Capitaneria di porto di Messina ha revocato l’interdizione disposta nei giorni scorsi, confermando il ripristino delle condizioni di sicurezza per i bagnanti dopo le operazioni di bonifica fatte dall’amministrazione comunale.

La vicenda era iniziata lunedì con la segnalazione della presenza in acqua di un elemento sommerso a poca distanza dalla battigia. Il materiale, non identificato ma potenzialmente tagliente, rappresentava un rischio concreto per la pubblica incolumità. I successivi riscontri del personale della Guardia costiera, svolti ieri, avevano confermato la pericolosità della struttura, portando all’emissione dell’ordinanza di interdizione numero 153.

La chiusura è durata poco. Il Comune di Messina è intervenuto per rimuovere l’ostacolo e bonificare il fondale. Le operazioni si sono svolte alla presenza degli uomini della Capitaneria, che hanno redatto la relazione di servizio finale per attestare l’avvenuta messa in sicurezza dell’area.

Considerata la scomparsa dei fattori di rischio, il comandante Luciano Pischedda ha firmato il provvedimento che abroga l’ordinanza precedente con effetto immediato. La spiaggia e le acque del Ringo sono quindi di nuovo fruibili in sicurezza.

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