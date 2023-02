Akademia Sant'Anna, Marco Breviglieri non è più l'allenatore - Tempostretto

La decisione di comune accordo con la società per provare a dare una scossa a tutto l'ambiente. Breviglieri ha ottenuto 4 vittorie in stagione

MESSINA – Volge al termine l’avventura di Marco Breviglieri sulla panchina della Desi Shipping Akademia Messina. Le due parti, allenatore e società, di comune accordo ed in assoluta sintonia, hanno stabilito di interrompere il rapporto di collaborazione iniziato nello scorso giugno, con l’obiettivo dare un’importante scossa a tutto l’ambiente in vista di questa importante seconda fase di stagione.

Il club messinese è già al lavoro per trovare nel più breve tempo possibile il nuovo coach che guidi il gruppo in questa delicata fase di campionato e, nel frattempo, la panchina sarà affidata al secondo Flavio Ferrara. “A Marco Breviglieri – si legge nella nota di Akademia – da parte di tutta la società un grande ringraziamento per quanto svolto in questa stagione, augurandogli le migliori fortune personali e professionali”.

I numeri di Breviglieri

Il tecnico nato a Ferrara, classe 1969, paga probabilmente più che i numeri che lo hanno visto vincere 4 partite e perderne 15, l’atteggiamento di una squadra che spesso si lascia in balia delle avversarie. La gestione Breviglieri si chiude con 14 punti, frutto di due vittorie da tre punti, due al tiebreak (2 punti) e quattro tiebreak persi (4 punti). 24 set vinti e 50 persi.

In passato aveva allenato a Cerignola e con lui parte del gruppo della promozione dello scorso anno (Muzi, Martilotti, Pisano), la società probabilmente si era affidata anche a lui in virtù della conoscenza di alcune ragazze. Ma evidentemente qualcosa nello spogliatoio non ha funzionato in questa stagione e soprattutto la squadra è sempre sembrata incapace di reagire nei momenti di difficoltà.

In ultimo le prestazioni contro Roma e Talmassons dove la squadra non è stata mai in partita. Ma guardando indietro pesano sulla classifica anche i punti “persi” nelle vittorie contro Sant’Elia e Perugia all’andata che potevano essere di 3 punti e non 2 con un po’ più di cattiveria nei finali di set.

Jimenez potrebbe essere il successore?

La società non ha ancora rilasciato commenti sul successore, ma appena una settimana fa coach Antonio Jimenez, conoscenza del panorama pallavolistico messinese, aveva lasciato la guida dell’Amando Volley di Santa Teresa di Riva. Il coach spagnolo ha sicuramente un carattere più caldo se è questo che la società ricerca in vista di un girone retrocessione in cui non si potrà sbagliare nulla.

