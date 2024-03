Akademia schianta Cremona e i playoff per la promozione in A1 sono realtà

Undicesima vittoria casalinga per Akademia che dopo i primi due set di San Giovanni è certa di disputare l'ultima fase del campionato

MESSINA – Missione quasi compiuta per Akademia Città di Messina che nella 7ª giornata della pool promozione batte Cremona per tre set a zero. Risultato praticamente identico in tutti e tre i set conclusi per 25-19, undicesima vittoria della stagione in casa per la formazione di coach Bonafede che è sempre parsa in controllo della sfida. La vittoria odierna sancisce la matematica qualificazione ai playoff della squadra peloritana con tre giornate d’anticipo.

Nel sestetto iniziale coach Bonafede schiera Galletti-Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Joly e Battista, centrali Modestino e capitan Martinelli con Maggipinto libero. In panchina per Akademia Città di Messina come secondo libero anche Martina Fiumara, classe 2009 proveniente dal settore giovanile. Coach Zanelli per Cremona risponde con Balconati al palleggio e Taborelli suo opposto, in posto 4 Rossini e Piovesan, centrali Munarini e Landucci con Nicole Gamba libero. Migliore in campo Valeria Battista 15 punti per lei, come l’americana Payne, mentre dietro ottima prestazione del capitano Melissa Martinelli 11 punti di cui 4 muri. Per Cremona la più prolifica Taborelli con 14 punti.

Akademia Città di Messina grazie a questi tre punti sale in classifica a quota 56 punti e taglia fuori Cremona che anche facendo nove punti nelle ultime tre partite e Akademia perdendole tutte e tre non potrebbe più sorpassarla. Dietro solo San Giovanni e Talmassons avevano la possibilità di appaiare Akademia a quota 56 punti e, in un complicatissimo scenario potevano agganciarla in quarta posizione con quindi due posti per tre squadre a contenderselo, ma i due set vinti da Como in casa di San Giovanni fanno si che quest’ultimi non potranno più raggiungere Akademia che quindi è tranquilla di non potersi più vedere tolta la partecipazione ai playoff.

Akademia Città di Messina – Cremona 3-0

Subito break per le padrone di casa con l’errore di Piovesan e l’attacco vincente, favorito dal nastro, di Joly a cui segue l’ace di Battista. Il divario tra le squadre aumenta con il primo tempo di Modestino e ancora gli attacchi di Joly e Battista, difesa di Cremona in confusione e sul 7-2 la panchina interrompe il gioco. Al rientro punto di Landucci e poi il servizio in salto di Taborelli crea qualche problema a Messina che si fa quasi riacciuffare fino al 7-6 e coach Bonafede sostituisce Joly con Rossetto. L’inerzia favorevole per le ospiti non si interrompe e operano il sorpasso sull’8-9 dopo l’errore di Messina e tocca alle peloritane ricorrere al time out. Al rientro Battista e il muro di Martinelli ribaltano la situazione sul 11-9. Reazione ospite con il primo tempo di munarini e l’attacco sporcato dal muro di Rossini che permette l’aggancio sul 13-13. Torna Taborelli in battuta per Cremona che però stavolta viene dubito disinnescata e Akademia con Battista prova la fuga decisiva sul 20-17, l’errore di Piovesan vale il +4 per Città di Messina e coach Zanelli ricorre al secondo time out. Al rientro prosegue la marcia di Akademia con Rossetto che trova il +5, il muro di Payne vale il primo set point sul 24-19 che è trasformato subito dall’attacco un po’ inusuale in fast dell’americana.

Si riparte nel secondo parziale con gli stessi sestetti che hanno concluso poco prima, quindi Rossetto resta in campo. Break immediato di Cremona, Battista rimette le sue in scia, poi l’errore di Taborelli, il primo tempo di Modestino rimettono in parità la sfida. Match in questo momento molto equilibrato e intenso, scambi lunghi e le squadre giocano punto a punto fino al 9-9 poi il muro di Martinelli e l’attacco di Battista valgono il break per Città di Messina, ma immediatamente Cremona torna in parità 11-11. Primo tempo di Martinelli e poi ancora lei sulla ricezione incontrollata, sul servizio di Battista in salto, tenta la nuova fuga di Akademia. Questa volta le locali allungano sul +3 grazie all’ace di Martinelli. Altro lungo scambio che stavolta è vinto dalle padrone di casa che sfruttando il buon momento vanno a segno ancora con Modestino e sul 17-13 arriva il primo time out del parziale dalla panchina degli ospiti. Al rientro muro di Galletti, mentre Taborelli dall’altra parte della rete cerca di tenere in gioco Cremona. Primo tempo e poi muro di Munarini per le lombarde che non mollano questo set e dopo tre punti consecutivi delle ospiti coach Bonafede chiede time out. Due volte Battista e poi ancora Martinelli a muro e Akademia sembra prendere il largo sul 23-18, con coach Zanelli costretto a fermare il gioco. Al rientro appoggio di Battista che porta le ragazze giallorosse al set point, il primo sfuma con l’errore in battuta di Modestino, sul secondo inchioda Payne da seconda linea.

Ad inizio terzo set Cremona tenta la carta Coveccia al posto di Piovesan, mentre stesso sestetto ormai consolidato da metà primo set per Akademia. Buon avvio delle locali che scappano sul 5-1, Cremona questa volta non riesce a reagire e Martinelli scatenata porta Città di Messina sul 10-5. A questo punto arriva la reazione delle lombarde che infilano un parziale di 1-4, ma il muro di Payne rimette un po’ di distanza tra le due squadre sul 12-9. Scambio prolungato sul 13-12 risolto dall’attacco vincente di Payne, Akademia allunga sul 16-13 e costringe coach Zanelli al time out. Al rientro arrivano tre punti consecutivi per le lombarde, gli ultimi due con Taborelli e sul 16-16 tocca alla panchina di casa chiedere il time out. Al ritorno sul taraflex punto di Battista che evita il sorpasso a cui segue l’errore di Coveccia per un nuovo break della padrone di casa. Sul 22-19 ultimo time out per le lombarde con Akademia Città di Messina che vede il traguardo che si avvicina con l’ace di Martinelli per il 24-19, chiude subito Messina con il punto di Payne.

Tabellino

Risultato finale: 25-19, 25-19, 25-19.

Durata: 23′, 24′, 27′.

Mvp: Valeria Battista, schiacciatrice di Akademia Città di Messina.

Arbitri: Walter Stancati & Danilo De Sensi.

Akademia Città di Messina: Battista 15, Martinelli 11, Catania ne, Ciancio ne, Modestino 5, Felappi ne, Mearini ne, Payne 15, Joly 3, Rossetto 7, Maggipinto 0, Galletti 4, Michelini ne, Fiumara ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Cremona: Taborelli 14, Gamba 0, Balconati 0, Munarini 7, Rossini 6, Ferrarini ne, Piovesan 2, Coveccia 1, Turlà ne, Landucci 3, Scialanca ne, Zorzetto 0, Felappi Sofia ne.

Allenatore: Marco Zanelli. Assistente: Michele Lucherini.

