Akademia si avvicina il debutto in A2, domenica la prima a Soverato - Tempostretto

L'Akademia Messina giocherà contro una veterana della categoria. Coach Breviglieri è un ex della sfida: "Piazza calda, sarà battaglia"

MESSINA – Tutto pronto in casa Desi Shipping Akademia Messina. L’attesa ormai è terminata e dopo tante settimane di duro lavoro, finalmente la truppa allenata da coach Breviglieri domenica 23 ottobre, con inizio alle ore 17, sarà di scena al Pala Scoppa ospite del Volley Soverato per la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie A2 di pallavolo femminile. Arbitreranno il match i Signori Matteo Mannarino e Giorgia Adamo. La gara sarà trasmessa in diretta gratuita sul canale youtube di Volleyball World.

Un appuntamento storico per il club messinese ed atteso dalla città di Messina da oltre 20 anni che Muzi e compagne vorranno affrontare con la massima determinazione e con l’intento di tornare a casa con una prima gioia. Certamente, però, non sarà un incontro semplice per le ragazze dell’Akademia che, oltre all’emozione dell’esordio, dovranno affrontare la difficoltà di giocare di fronte al pubblico ospite e, ancora, scenderanno in campo contro un avversario che ormai da diversi anni calca questo palcoscenico e farà certamente valere la propria esperienza sul campo.

Le avversarie calabresi

Tra le fila della formazione calabrese sono tante le avversarie da attenzionare, alcune delle quali hanno ormai diverse stagioni di A2 alle spalle. Parliamo dei liberi Federica Ferrario (ormai da qualche campionato in A2 in maglia Soverato) e Benedetta Salviato (molto giovane ma già con due stagioni alle spalle di seconda serie nazionale); e ancora le due centrali Alessia Pomili (che ritrova la Serie A2 dopo l’esperienza in A1 qualche stagione addietro) ed Ilenia Cecchi (reduce da un’altra esperienza in questa Serie nella stagione passata).

A loro si aggiungono anche altri elementi di assoluto valore, come la palleggiatrice Emma Malinov, la statunitense Rose Shwan Courtney ed anche la schiacciatrice Linda Giugovaz, che nello scorso campionato indossava la maglia di Perugia e che le ragazze di Akademia incrociarono nell’emozionante poule promozione vinta dalle messinesi. Si tratta, quindi, nel complesso di un gruppo molto completo, allenato da Luca Chiappini, Coach che vanta una grande esperienza nelle prime due Serie nazionali.

Precedenti in amichevole con Akademia

L’Akademia Messina e Soverato si sono incrociate per due allenamenti congiunti in questa pre season ma, chiaramente, il campionato regalerà emozioni e spunti tutti nuovi. Di questo ne è convinto anche coach Breviglieri che, con tutte le ragazze a disposizione e con Aurelia Ebatombo in fase di recupero, vorrà giocarsi tutte le carte a propria disposizione.

Il tecnico di Akademia, tra l’altro, dalla stagione 2011/12 a quella 2013/14 ha allenato la squadra calabrese e, quindi, conosce molto bene l’ambiente che lo attenderà: “Soverato è una piazza storica: attualmente la società che milita da più anni consecutivi in A2 di tutte le squadre partecipanti al campionato. Questo lo si deve al suo presidente Antonio Matozzo, grande appassionato ed al quale tutta la città di Soverato deve tanto, visto che vi ha portato la pallavolo di alto livello e sono tanti anni che continua ad investire in questo magnifico sport. Ricordo con molto piacere gli anni trascorsi in A2 a Soverato: ho lasciato molti amici che rivedo sempre molto volentieri ed è una piazza molto calda, con un tifo assordante ma assolutamente corretto. Sarà decisamente battaglia”.

