Akademia torna in palestra con l’obiettivo playoff, Modestino: “Nulla è ancora definito”

Dopo la sconfitta in trasferta a Mondovì Città di Messina si prepara ad una nuova trasferta a Montecchio. La centrale: "Ci aspettano squadre di peso"

MESSINA – A Mondovì Akademia Città di Messina ha trovato contro una squadra ostica e difficile da affrontare, la sconfitta al tie-break con tre match point nel quarto set non sfruttati comunque non fa perdere il terzo posto in classifica. Sono ancora dieci i punti di distacco dalla quinta posizione, l’ultima utile per accedere alla fase successiva, e con cinque giornate da disputare sono solo quindici a disposizione per le altre squadre.

In quest’ottica le dichiarazioni di Dalila Modestino rilasciate ad una testata locale sono state: “Ci porta tanto rammarico questa sconfitta, soprattutto perché nel quarto set abbiamo avuto l’opportunità per chiudere il match. In più di un’occasione ci hanno lasciato muro a uno; non ne abbiamo approfittato e poi loro hanno recuperato. Anche in vista del 5° set avremmo dovuto mettere una marcia in più e non è stato così”.

E’ mancata la zampata vincente, ma rispetto alla trasferta di San Giovanni si è visto un grosso miglioramento: “Si sono viste cose positive ma non quanto ci eravamo prefissate di realizzare. Adesso, servirà ripartire in palestra in vista di un’altra trasferta importante a Montecchio”. La corsa ai playoff continua con Messina pronta a giocarsi tutte le carte a disposizione: “C’è tutto il girone di ritorno e non è ancora definito nulla. Dobbiamo affrontare sfide e squadre di peso”.

Risultati e classifica Serie A2 pool promozione

Macerata-Busto Arsizio 3-2

San Giovanni in Marignano-Perugia 3-0

Cremona-Como 2-3

Montecchio-Talmassons 0-3

Mondovì-Akademia 3-2

Perugia 61 punti,

Busto Arsizio 56,

Messina 50,

Macerata 48,

Cremona 45,

San Giovanni in Marignano, Talmassons 44,

Como 42,

Montecchio 35, Mondovì 35

