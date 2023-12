Akademia vincente e divertente. Michelini: "Per noi niente è impossibile" - Tempostretto

Procede il campionato e aumenta la forza di Akademia che si mantiene in quarta posizione. Il commento della regista Michelini

MESSINA – E’ un Akademia Città di Messina non solo vincente quella reduce dal successo esterno contro la Tecnoteam Albese Como. La trasferta del “PalaFrancescucci” restituisce una formazione che, gara dopo gara, piace sempre di più per la costanza e l’approccio aggressivo ad ogni pallone giocato e con cui fronteggia ogni avversario.

Ma è anche una squadra bella da vedere per la spettacolarità offerta in chiave offensiva quando c’è da chiudere il colpo, intelligenza tattica se serve gestire e stremare l’avversario, resilienza mostrata nei momenti in cui sembra dover cedere di fronte alle difficoltà e gli ostacoli predisposti oltre rete. Como ci ha provato nel terzo set, spingendo al limite delle proprie possibilità e offrendo un’eccellente prova difensiva, ma senza riuscire comunque a reggere l’urto delle messinesi capaci di agguantarla ai vantaggi, sorpassarla e chiuderla repentinamente.

La palleggiatrice Michelini: “Obiettivo divertici, noi e il pubblico”

Arrivata in estate, la regista Ilaria Michelini è uno dei volti nuovi di Akademia: “Anzitutto, il nostro obiettivo è quello di venire in palestra e divertirci, ma anche far divertire il pubblico. Ci tenevamo a cominciare bene il girone di ritorno, dopo alcune difficoltà avute in alcune situazioni. Ci siamo riuscite e vogliamo continuare così”.

A Como è arrivata una grandissima prestazione e la sensazione forte è che stia iniziando a venir fuori tutto il potenziale di questa squadra: “Si, grande partita e prova di carattere. Si stanno verificando situazioni che, finora, non si erano viste. Siamo migliorate molto dall’inizio del campionato; abbiamo fatto grandi passi avanti e continueremo a farli visto il potenziale che abbiamo”.

Sulle competitor principali di Akademia Città Di Messina: “Perugia e Busto sono due squadre molto ben attrezzate e ci hanno fatto soffrire parecchio nelle gare giocate all’andata; per noi, però, niente è impossibile. Ci faremo trovare pronte nelle fasi più delicate del torneo. Mi sto allenando duramente insieme a tante ragazze di alto livello – conclude la Michelini. Spero a fine anno di essere soddisfatta del mio lavoro”.

L’analisi dell’ultima giornata

La trasferta di Casnate con Bernate (CO) ha consacrato, ancora una volta, Kelsie Payne MVP e migliore realizzatrice dell’incontro con 24 punti (20 in attacco con una percentuale del 44 %, 3 muri e 1 ace). L’americana ha aperto squarci nella difesa avversaria, spesso senza trovare opposizione a muro, da posto due ma soprattutto in pipe. La prestazione dell’americana si arricchisce anche in seconda linea grazie ad almeno un paio di recuperi fondamentali nell’economia dei parziali e di notevole rilevanza atletica nei gesti compiuti. Nella speciale classifica delle Top Spikers di A2 sale dal settimo al sesto posto con 177 punti.

A 11 punti (7 in attacco con una percentuale del 28 %, 3 muri e 1 ace) Valeria Battista; la schiacciatrice bergamasca questa settimana si fa notare, oltre che per la potenza d’attacco espressa, in fase di ricezione con il 63 % di positività (21 % perfette). A quota 8, Jessica Joly (punti tutti in attacco con una percentuale del 32 %), mentre a 7 il capitano Melissa Martinelli che mette a terra 1 pallone in attacco (percentuale del 33 %) e 6 muri (migliore blocker di giornata), fondamentale in cui Messina ha fatto la differenza (13 contro i 3 di Como). 5 i punti per Dalila Modestino (tutti in attacco con una percentuale del 36 %), mentre la regista Galletti anche stavolta da il suo contributo con 2 punti a referto (1 a muro e 1 ace). In ricezione, dietro a Battista, Maggipinto con il 50 % di positività e Joly con il 41 %.

Questi i risultati degli altri incontri del Girone A della seconda giornata di ritorno: Padova-Brescia 0-3, Pescara-Busto Arsizio 0-3, Talmassons-Soverato 3-1, Perugia-Bologna 3-1

Classifica: Perugia 31, Busto Arsizio 29, Talmassons 25, Città Di Messina 24, Brescia 19, Como 12, Bologna 11, Soverato 10, Padova 4, Pescara 0

