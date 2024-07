Al Castello di Milazzo torna l’enogastronomia con “E20Mylae24”

Sono oltre 90 le aziende di food and wine attese per E20Mylae24, che si svolgerà al Castello di Milazzo questo mese

MILAZZO – Il Castello di Milazzo torna a proporre un appuntamento dedicato all’enogastronomia, con oltre 90 aziende di food and wine da tutto il territorio. L’iniziativa è patrocinata dalla Camera di Commercio di Messina, dal Comune di Milazzo e dagli Assessorati delle Attività produttive e del Turismo con la partecipazione della Proloco Milazzo e Milae.

L’appuntamento si svolgerà dal 12 al 14 luglio e sarà inaugurato dalla giornalista Giusi Battaglia, esperta di cucina nota per i suoi programmi su Food Network e Real Time tra cui il popolare “Giusina in Cucina”.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, si è detto entusiasta dell’organizzazione di E20Mylae24 auspicando un successo per questa nuova edizione dell’evento. Verdiana Venuto Amministratore Delegato E20divini, principale promotore della manifestazione enogastronomica, ha quindi sottolineato come si siano volute coinvolgere le principali realtà locali per accendere i riflettori sul cibo siciliano.

«La volontà -ha dichiarato Venuto- è stata quella di valorizzare le realtà locali che arricchiscono la nostra isola, preservando la lavorazione dei prodotti locali e promuovendone l’esportazione».