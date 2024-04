Al Centro Commerciale di Tremestieri via al weekend del benessere FOTO

Grande spazio alla prevenzione e alla pediatria, ma anche alla bellezza del corpo e della mente. Aree anche per food e dedicate al divertimento dei bambini

Il benessere del corpo e della mente, ma anche quello del gusto e dei bambini. Il weekend del Benessere targato Centro Commerciale di Tremestieri ha aperto i battenti. Tanti gli stand e le postazioni allestite in tutti i piani della struttura, divisa per aree tematiche, per un'iniziativa fortemente voluta dalla direzione della struttura.

Il benessere del corpo e della mente

Al piano terra e al primo piano, infatti, l’occhio è puntato sulla salute e la bellezza, con un focus importante sulla prevenzione. L’Unità pediatria del Policlinico di Messina, ad esempio, ha allestito postazioni con l’obiettivo di dare informazioni sulla prevenzione di malattie allergiche, gestione dell’emergenze allergologiche (anafilassi e broncospasmo), prevenzione dell’obesità, del diabete, delle malattie onco-ematologiche, iodio-profilassi in età pediatrica. Ma le postazioni sono tante e si va dalla nutrizione e dalle consulenze psicologiche fino al benessere del viso, dei capelli o della cute, all’armocromia e al make up. Presenti anche postazioni su odontoiatria, fisioterapia e medicina estetica.

L’area interamente dedicata alla pediatria

Ma il punto cardine dell’iniziativa è l’area dedicata, appunto, alla pediatria. La professoressa Malgorzata Wasniewska, direttrice dell’UOC Pediatria, ha raccontato: “Ci occupiamo di diverse branche della pediatria. Ci occuperemo della prevenzione sul tema dell’obesità, ma anche di diabete, malattie respiratorio e della mancanza di iodio, per la parte endocrinologica. Ci saranno anche colleghi reumatologi e per questo ci siamo distribuiti in queste 48 ore per poter dare un servizio più completo possibile. L’importante è sempre iniziare a controllarsi, prima si comincia meglio è”.

Poi il professore Fortunato Lombardo, direttore dell’UOS Diabetologia pediatrica: “Il diabete è ormai una patologia molto frequente. Diciamo sempre ai genitori: quando vi accorgete che i bambini cominciano a bere o a urinare tanto, o ancora perdere peso senza motivo, di andare subito dal proprio pediatra e controllare subito la glicemia. Già così si può fare e capire tantissimo. Noi siamo qui per fare screening e dare informazioni e consigli sul corretto stile di vita alimentare e non”.

E ancora, la dottoressa Sara Manti, presidente Regione Sicilia Siaip – Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Pediatrica, ha spiegato: “La giornata di oggi è dedicata ad alcune delle malattie di età pediatrica, in particolar modo malattie broncoematologiche, allergologiche o endonicometaboliche. Siamo qui con la Siaip proprio perché grazie a queste iniziative vogliamo riuscire a veicolare quanto siano d’impatto la prevenzione e l’impatto sociale e sanitario di queste malattie. Tutto deve passare dall’istruzione e dall’educazione. Questo tipo di iniziative ci consente di arrivare alle famiglie che spesso si sentono perse dinnanzi alla gestione dei vari problemi”.

Sicilian food e area giochi per bambini

Diversi i temi, invece, affrontati nelle postazioni sistemate al secondo e al terzo piano. Se in quest’ultimo si pensa esclusivamente al divertimento dei bambini, al secondo è presente un “percorso gustativo per il benessere dei sensi”, interamente focalizzato sul sicilian food e sulle specialità culinarie della nostra terra. Un appuntamento, quello di oggi e domani al Centro commerciale di Tremestieri, che include così diversi aspetti: salute, bellezza, divertimento e specialità culinarie. Per questo è un appuntamento da non perdere come tanti altri ce ne saranno ancora, a partire già da “2 ruote in centro”, la tre giorni interamente dedicata al mondo delle due ruote che si terrà dal 19 al 21 aprile.