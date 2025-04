Al Centro Commerciale Tremestieri una Pasqua speciale tra mercatini, “selfie room” e animazione

Diverse le iniziative previste per onorare la festa, adatte a grandi e piccini

MESSINA – Una Pasqua speciale, quella già iniziata al Centro Commerciale Tremestieri. La struttura ospiterà una lunga serie di iniziative con cui onorare la festa all’insegna di tradizioni e aggregazione. E si è partiti già da ieri, giovedì 10 aprile, con i Mercatini di Pasqua, che dureranno fino al prossimo sabato 19. Ci saranno esposizioni artigianali e curiosità al piano terra e al primo piano. Al secondo e al terzo piano, invece, spazio alle “Selfie Room”, le stanze dedicate agli scatti fotografici con i propri familiari e amici, un modo per creare simpatici ricordi e divertirsi.

Per i più piccoli, il 12 e 13 aprile e la prossima settimana il 18 ed il 19 dalle 16,30 alle 19,30 “Easter Animation”. A cura della Dream Factory al Centro Commerciale Tremestieri arriveranno tanti personaggi amatissimi dai bambini che daranno vita a fantastici momenti di gioco e divertimento. Infine, venerdì 18 e sabato 19 aprile dalle 16,30 alle 20,00 un’altra iniziativa per bambini: il “Laboratorio di Pasqua” nel corso del quale in un’atmosfera di festa sarà possibile decorare tantissime uova di pasqua con i colori ed i disegni più fantasiosi.

Queste iniziative saranno il preludio delle eccezionali iniziative per i primi 20 anni del Centro Commerciale Tremestieri che si festeggeranno in grande stile per tutto il mese di maggio. In programma fra gli altri uno straordinario concorso a premi, la partecipazione di noti personaggi del mondo dello spettacolo ed il premio “Messinesità” intitolato all’indimenticato giornalista Mino Licordari.