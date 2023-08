Al Ct Vela in corso il torneo di tennis aperto a tutti: i messinesi che ambiscono al titolo - Tempostretto

Hanno già iniziato i quarta e terza categoria. Settimana prossima attesi i più forti: Bombara, Gagliani, Gargano ed Egitto

MESSINA – È cominciato domenica scorsa con le gare del tabellone di “quarta categoria” sia maschile che femminile, e si concluderà domenica 10 settembre, l’edizione 2023 del torneo Open (da 1450 euro di montepremi) sui campi in terra rossa del Circolo del Tennis e Vela, valevole quale 33ª prova del circuito regionale Open.

Il giudice arbitro Francesco Palano Quero ha varato i tabelloni concatenati di quarta e terza categoria, mentre per il tabellone dell’Open, con giocatori di seconda categoria (hanno già aderito i messinesi Gabriele Bombara, Leonardo Gagliani, Federico Gargano ed Enrico Egitto), le iscrizioni restano aperte sino a domenica 3 settembre. Previste, nella prossima settimana, anche le finali dei tornei intermedi.

Nella passata stagione, ad aggiudicarsi il titolo, fu Antonio Massara (attualmente ha una classifica 2.1 e che dovrebbe confermare la sua presenza a breve) che ebbe la meglio, in finale, su Pietro Marino.

Previsto anche il torneo di doppio maschile (il via domenica, al momento sono 16 le coppie ai nastri di partenza), mentre sono 100, ad oggi, gli atleti iscritti fra maschile e femminile nel singolare.

Direttore di gara del torneo, che si svolge sui campi in terra rossa di viale della Libertà, è Tato Spatari.

Articoli correlati