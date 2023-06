Al Duomo il funerale di Nicolas Mazza, sospeso il torneo di beach volley FOTO - Tempostretto

L'ultimo saluto al 27enne trovato morto nella Smart. Le gare riprenderanno dopo le 13

MESSINA – La celebrazione al Duomo del funerale di Nicolas Mazza, il 27enne trovato morto in una Smart nei giorni scorsi a Zafferia, ha comportato questa mattina la sospensione della tappa messinese del Beach Volley Pro Tour, che aveva appena preso il via. Le partite riprenderanno dopo le 13. In cattedrale i familiari e tantissimi amici del giovane morto per cause ancora non accertate.

Il programma di oggi del torneo di beach volley in piazza Duomo prevedeva dalle 8:30 su entrambi i campi da gioco le qualificazioni femminili. Dalle 12:30 sarebbero dovute iniziare quelle maschili. Nel pomeriggio dalle ore 16 altre quattro partite femminili, a cui seguiranno altre quattro partite maschili fino a dopo le 19 circa. Programma che però sarà rivoluzionato dopo la sospensione di questa mattina