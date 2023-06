Il programma del Beach Volley Pro Tour tra qualificazioni, gironi e finali - Tempostretto

Giovedì le qualificazioni, venerdì in campo i migliori nei gironi. Sabato si chiude con i quarti di finale. Domenica semifinali e finali a partire dalle ore 10

MESSINA – Le partite inizieranno per i primi tre giorni alle ore 8:30 del mattino, tranne la domenica giornata delle finali in cui si inizierà alle ore 10 e si potranno seguire dal vivo gratuitamente. Sui due campi si alterneranno le donne e poi gli uomini, il torneo inizierà giovedì 29 giugno, domani, con in campo 16 team maschili e 16 team femminili che cercheranno di qualificarsi ai gironi.

Tra venerdì e sabato le 16 coppie arrivate alla fase finale, 12 teste di serie e 4 qualificate, si divideranno in quattro gironi giocando due partite, la seconda che vedrà opposte le due vincenti o le due perdenti del primo turno. Le prime di ogni girone avanzeranno direttamente ai quarti, mentre ci sarà il sorteggio che vedrà nel Round12 le seconde sfidare le terze degli altri gironi. Le vincenti saranno attese dai quarti di finale sabato sera e domenica mattina resteranno in campo solo le migliori quattro coppie maschili e femminili che si daranno battaglia in semifinale e a seguire nelle finali, prima per il terzo posto e poi per il titolo.

Il programma del Beach Volley Pro Tour

L’evento sarà trasmesso in diretta anche sul canale YouTube di Beach Volleyball World. Giovedì alle ore 8:30 su entrambi i campi da gioco inizieranno le qualificazioni femminili, che dalle 12:30 circa si daranno il cambio con gli uomini. Nel pomeriggio dalle ore 16 altre quattro partite femminili, a cui seguiranno altre quattro partite maschili fino a dopo le 19 circa. Venerdì tre sessioni su entrambi i campi, dalle 8:30 alle 12:30 in campo le donne, segue l’unica sessione del giorno degli uomini per il primo turno del girone, che dalle 16 lasciano nuovamente il campo alle coppie femminili che chiudono con il sorteggio del round 12, scoprendo quali seconde sfideranno le terze.

Il sabato mattina, sempre a partire dalle 8:30 su entrambi i campi, si chiude con il secondo turno del girone degli uomini che intorno a mezzogiorno porta al sorteggio del loro round 12. Nel pomeriggio questa sorta di ottavi di finale si disputa dalle 12:30, mentre a partire dalle 16:10 i quarti di finale. Domenica con inizio alle ore 10 le semifinali e si giocherà solo sul campo principale. Pomeriggio dalle 14:40 le finali per il terzo posto, prima donne e poi uomini. Alle 16:40 la finale che assegna il titolo alle donne, mentre alle 17:40 programmata la finale uomini.

Ordine di gioco giorno 1

L’ordine di gioco della prima giornata, giovedì 29 giugno, non è stato ancora comunicato. Sarà visibile, quando sarà ufficializzato sul sito ufficiale Volleyball World a questo link.

