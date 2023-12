Al Kartodromo di Messina si chiude la stagione Endurance - Tempostretto

Sabato pomeriggio ultima tappa del campionato regionale Endurance con una gara di due ore al Kartodromo di Messina

MESSINA – Ultimo capitolo del Campionato Regionale Asi-Sws Endurance 2023 tutto da gustare al Kartodromo di Messina. È in programma sabato 16 dicembre il sesto e conclusivo appuntamento stagionale con la specialità che prevede la 2H Endurance, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, a completare ufficialmente il calendario di gare per quest’anno.

Sono quindici attualmente le squadre iscritte all’evento, pronte a darsi battaglia sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 14.30. Una volta effettuati il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, avranno luogo le qualifiche della durata di 10’, utili a determinare la griglia di partenza. Dal via e fino alla bandiera a scacchi saranno due ore da vivere col fiato sospeso, tra sorpassi e strategie. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint 25’. Chiusura pit prevista nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Tramite il Var la direzione gara potrà controllare l’andamento in pista e decidere in base alle segnalazioni provenienti dai giudici circa le eventuali penalità da infliggere.

Punteggio della gara e classifica

Si svolgerà, infine, la premiazione sul podio dei primi tre team classificati della 2H Endurance per ogni categoria (F1, F2, F3), del conduttore che avrà centrato la pole position e per il “best lap” assoluto della manifestazione. Verranno inoltre proclamati i migliori tre team di ciascuna categoria a conclusione del Campionato Regionale Asi-Sws Endurance 2023. Per la gara di sabato 16 dicembre sarà utilizzato il simulatore di punti Sws, da regolamento in quest’occasione al 120%.

Il team Gattopardo si trova saldamente in vetta alla classifica con 4053 punti, davanti a Trinacria RT (3592) e Leopard (3482). Seguono nella F1, dal quarto posto in giù, MRT Pro (3454), The Drifters (3305), Next Generation Team (3242) e Infinity MRT (2593). Nella F2 spicca Maiden MRT con 4016 punti, precedendo Apulia KFP Sport (3732) e Ruota Veloce (1907), poi Family RT (1708). Nella F3 Kairos Ladies al comando con 3799, in seconda e terza posizione rispettivamente Evo MRT (3288) e Team Peppe (2866), quindi Torakiki Racing con 2704. Tutto pronto, dunque, al Kartodromo di Messina, per chiudere l’anno col botto con la 2H Endurance, ultima prova del Campionato Regionale ASI-SWS Endurance 2023.

