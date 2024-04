Al PalaMilone di Milazzo le finali territoriali di volley S3

Nella giornata di domenica l'evento finale. Il presidente Zurro: "Momento straordinario per i nostri atleti"

MILAZZO – Dopo il successo straordinario della prima tappa delle finali territoriali S3 a Messina, l’ultima giornata di gare si appresta a tenersi al PalaMilone di Milazzo il 21 Aprile. Questo evento si distingue come un simbolo di unione e dedizione sportiva per la città di Messina e la sua provincia. La manifestazione a Milazzo promette di essere una giornata ricca di attività che si svolgeranno dalle ore 9. Il Comitato Territoriale Fipav Messina si occuperà di tutte le necessità logistiche e tecniche, garantendo un’esperienza completa e soddisfacente per atleti e sostenitori.

I dettagli tecnici e organizzativi saranno condivisi con tutte le società regolarmente iscritte, assicurando che ogni team sia adeguatamente preparato per competere al meglio delle sue capacità. Queste finali territoriali rappresentano molto più di una competizione; sono un momento di festa, passione e dedizione sportiva che unisce la comunità.

Il Comitato Territoriale Fipav Messina invita tutti gli appassionati, i sostenitori e i cittadini a partecipare e a sostenere i loro atleti e squadre preferite. Prepariamoci a vivere insieme una giornata indimenticabile all’insegna dello sport e della competizione leale.

Il Presidente del Comitato Territoriale Fipav Messina, Alessandro Zurro, ha condiviso le sue riflessioni sull’importanza delle finali territoriali S3, evidenziando il loro valore non solo in ambito sportivo, ma anche sociale: “Queste giornate rappresentano un momento straordinario per i nostri atleti, offrendo loro l’opportunità di dimostrare le proprie capacità in un contesto di gioco, ma il loro impatto va ben oltre, promuovendo la coesione sociale e sono un potente strumento per il benessere fisico e mentale della nostra comunità. Attraverso queste competizioni, miriamo a educare i giovani sull’importanza del rispetto, della lealtà e della cooperazione. Questi valori sono fondamentali non solo negli sport, ma nella vita quotidiana. Questa visione pone lo sport al centro di un progetto educativo più ampio, che il Comitato Territoriale Fipav Messina intende continuare a sviluppare e rafforzare negli anni a venire.”

Il Presidente ha poi espresso profonda gratitudine verso il comune di Milazzo per il loro sostegno nell’organizzazione dell’ultima tappa del campionato: “Ci tengo a ringraziare il Comune di Milazzo, il Sindaco e L’Assessore allo Sport del Comune di Milazzo, Antonio Nicosia, sempre attento alle attività sportive dedicate ai giovani atleti, che riconosce questi eventi come opportunità di grande valore per la socializzazione e la crescita personale. Con determinazione e impegno, ha voluto fortemente ospitare l’evento nel proprio territorio, mettendosi completamente a disposizione per la sua realizzazione. Questo approccio sottolinea l’importanza che l’Assessorato attribuisce allo sviluppo sportivo e al benessere dei suoi giovani cittadini. Ci tengo a ringraziare di cuore – conclude – tutti coloro che parteciperanno all’evento, dai piccoli atleti, alle società, alle famiglie, l’immenso staff di Fipav Messina e tutti i cittadini”.