Al Papardo apparecchiature mediche vecchie? “No, tra le migliori del Sud Italia” - Tempostretto

I vertici dell’ospedale messinese commentano la classifica pubblicata da “Il Secolo XIX” e “La Stampa”

Sei ospedali italiani su dieci hanno più di 70 anni. Nel dettaglio, il 9 % delle strutture risale all’800, il 15 % agli anni ‘10 del ‘900, il 35 % agli anni ‘40 del ‘900. I numeri di WitHub, studio editoriale di riferimento per testate giornalistiche, sono stati pubblicati qualche giorno fa su “Il Secolo XIX” e “La Stampa”, con un’intervista al presidente nazionale dell’Ordine dei Medici, Filippo Anelli, dopo la tragedia dell’ospedale di Tivoli.

A corredo, la classifica della modernità delle apparecchiature ospedaliere. Le migliori al Cardarelli e al Monaldi dei Colli di Napoli; la peggiore l’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, il Mater Domini di Catanzaro, il Villa Sofia Cervello di Palermo e… il Papardo di Messina.

Abbiamo, allora, chiesto un commento ai vertici dell’ospedale della zona nord di Messina. La risposta alla classifica pubblicata dai due quotidiani del nord ovest arriva dal direttore ingegnere clinico del Papardo, Bruno Flora, dal direttore tecnico Alessandro Giardina e dal commissario Alberto Firenze.

“Sul Portale Statistico Agenas della Prestazione delle Aziende Ospedaliere, è possibile leggere facilmente che dal 2019 al 2021 il tasso di crescita medio della Prestazione dell’Ospedale Papardo è risultato pari al 32.29%, come peraltro riportato dalla pubblicazione online di Tempostretto del 26 maggio 2023.

Se si osserva la successiva pagina web del portale Agenas (Figura 2), si può constatare che il Papardo (mantenendo la logica della classifica a squadre) è al sesto posto su sedici Aziende Ospedaliere con un numero di posti letto inferiore a 700, per capacità di investimento e incremento delle immobilizzazioni, ponendosi, pertanto, ad un livello medio-alto.

Ammodernamenti entro il 2024

Inoltre si deve tenere conto che, con fondi Pnrr, sono in definizione entro il 2024 interventi di ammodernamento della dotazione delle grandi apparecchiature per la cura della malattie cardiovascolari (al primo posto delle cause di morte) e dei tumori, mediante l’acquisizione di: 1 Pet Tc, 1 Gamma Camera Spect e 1 Gamma Camera per Medicina Nucleare, 2 Tc e 2 Telecomandati per Radiologia, 1 Risonanza Magnetica Nucleare da 1.5 Tesla, 2 Angiografi Monoplani per Radiologia interventistica ed emodinamica.

A questi, si aggiungono 1 acceleratore lineare e 1 acceleratore a spirale o tomografo per Radioterapia, già acquistati e in fase di collaudo.

Con fondi regionali emergenza Covid, poi, sono stati realizzati e a breve saranno attivi: 1) una nuova terapia intensiva con 16 posti letto, comprensiva di 16 monitor multiparametrici e una centrale di monitoraggio in grado di esportare nella cartella clinica informatizzata le tendenze cliniche senza soluzione di continuità attraverso gli applicativi software nei server aziendali, 16 ventilatori polmonari nonché letti di terapia intensiva di alta fascia tecnologica; 2) un nuovo Pronto Soccorso Covid comprensivo di 1 Telecomandato radiologico e 1 Tc multislice a 128 strati.

“Tra i migliori ospedali del sud Italia”

Quindi il Papardo può considerarsi ai primi posti nella classifica nazionale degli ospedali con meno di 700 posti letto, ponendosi nella fascia dei migliori Ospedali del sud Italia la dotazione di apparecchiature elettromedicali.

Infine, all’ultima pagina del Portale Statistico Agenas, viene riportata la gestione dei processi che, grazie alla sinergia dell’area Amministrativa con quella Sanitaria, ha avuto un tasso di crescita medio dal 2019 al 2021 del 20.80%.

Recenti apparecchiature installate e collaudate

È necessario precisare che i dati Agenas fanno riferimento esclusivamente alle apparecchiature di nuova proprietà al 2021 e non tengono conto degli aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature e delle acquisizioni del Papardo tendenti a potenziare i servizi che, fino al 2022, utilizzavano apparecchiature che, seppur conformi, non consentivano una maggiore efficienza clinica sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico. A riprova di ciò sono stati recentemente acquistati, installati e collaudati le seguenti ulteriori apparecchiature di ultima generazione: 1 Risonanza Magnetica Nucleare da 3 Tesla – Radiologia; 8 Ecotomografi per varie Unità operative complesse: Dialisi e Nefrologia, Radiologia, Chirurgia Vascolare, Cardiologia— Utic, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Ematologia, Neonatologia; 1 Microscopio operatorio — Neurochirurgia; 1 Elettrobisturi piezoelettrico — Neurochirurgia; 1 Fluoiangiografo oculare — Oculistica, 1 Laser giallo — Oculistica; 1 Ecotomografo oculare – Oculistica.

Inoltre è stato effettuato l’aggiornamento (installazione e collaudo) di un acceleratore lineare mediante un innovativo collimatore costituito da un sistema di multilammelle con un software applicativo modellante il fascio elettronico su una variazione angolare completa di 360 gradi omogenea e simmetrica.

Sono disponibili altre apparecchiature elettromedicali per varie Unità operative; in particolare per Otorino sono state acquistate indispensabili apparecchiature elettromedicali per l’attività ambulatoriale, sia di reparto che esterna, con il ripristino e l’attivazione di tre sale ambulatoriali dedicate. La valutazione Agenas, che fa riferimento all’anno 2021, non tiene, inoltre, conto dei sistemi ad elevata tecnologia in service già posseduti dai vari dipartimenti. In particolare non tiene conto dei service delle attrezzature e dei sistemi elettromedicali presenti nel Quartiere Operatorio, nelle Unità di Patologia Clinica, Anatomia Patologica, Centro Trasfusionale e OncoEmatologia.

Fascia alta

In conclusione l’Azienda Ospedaliera Papardo rientra, a tutti gli effetti, nella fascia alta tra le migliori Aziende Ospedaliere del sud-Italia e non, come pubblicato dalle testate giornalistiche Secolo XIX e La Stampa, tra gli Ospedali peggiori. Basti pensare che l’Ospedale Papardo è ai primi posti in Italia per la cura delle malattie Cardiovascolari e i Tumori per l’ampio spettro di terapie offerte.

Prestazioni incrementate

In particolare, si evidenzia un notevole incremento di tutte le prestazioni sia interventistiche di CardioChirugia, Emodinamica, Neurochirurgia, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Generale, Chirurgia Ortopedica, Chirurgia Otorinolaringoiatrica, Chirurgia Oculistica, Chirurgia Ginecologica e Pediatrica; sia mediche in Ematologia, Oncologia, Medicina Interna, Malattie del1’Apparato Respiratorio, Neurologia.

Infine, l’utilizzo di apparecchiature ad alta tecnologia quali Tc, Rmn, Pet/Tc, Gamma Camera, Acceleratore lineare e Tomo o Acceleratore a spirale, consente di scegliere tutte le tecniche radioterapeutiche neo-adiuvanti, adiuvanti e palliative, dalla tecnica ad immagine guidata e modulata 3D, a quella a stereotassica, conformale, a fasci esterni con notevole beneficio per la salute e qualità della vita dei pazienti oncologici”.