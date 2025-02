Al Policlinico acqua nel controsoffitto del pronto soccorso, disagi al padiglione E

La struttura non è ancora attiva e "nulla di preoccupante", rassicura l'opsedale universitario di Messina. Interventi in corso per i danni da maltempo

MESSINA – Disagi da maltempo nello spazio esterno del pagiglione E e si registra un’infiltrazione nel controsoffitto del nuovo Pronto soccorso non ancora aperto. Ecco la comunicazione del Policlinico, colpito dall’emergenza maltempo: “L’eccezionale ondata di precipitazioni che sta colpendo la città di Messina, e in particolare la zona sud, sta determinando alcune difficoltà anche presso il Policlinico universitario e in particolare nell’area esterna di ingresso al padiglione E. Area che non era stata oggetto dell’intervento di ristrutturazione del Pronto soccorso. Si sta intervenendo con l’arrivo di un autobotte e l’utilizzo di una pompa sommersa per accelerare il deflusso dell’acqua, effettuando al tempo stesso una verifica sulle cavitoie presenti”.

“Tra dieci giorni attivo il nuovo pronto soccorso”

E ancora: “Le piogge intense hanno anche fatto registrare una puntiforme infiltrazione, che ha interessato un pannello del controsoffitto, all’interno del pronto soccorso e per il quale i tecnici stanno intervenendo. La scelta dell’Azienda di differire di dieci giorni lo spostamento dei pazienti nel nuovo plesso del padiglione E, prevedendo una fase di start up, è nata proprio dalla volontà di testare la struttura anche in situazioni di crisi, come quella verificatosi oggi”.

