Al porto di Milazzo arriva il Wi-Fi gratuito. Midili: “Servizio migliore per i turisti”

Il porto di Milazzo beneficerà degli interventi messi in atto nell’ambito del Piano per lo Sviluppo e la Coesione del turismo (Psc) 2014-2020

MILAZZO – Il porto di Milazzo, grazie alla sua valenza strategica, beneficerà dei fondi messi a disposizione dal Ministero nell’ambito del Piano per lo Sviluppo e la Coesione del turismo (PSC) 2014-2020. Una serie di interventi volti all’installazione di una rete Wi-Fi gratuita presso il porto mamertino, della quale potranno usufruire i turisti in visita in città.

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, si è detto soddisfatto per la notizia che ha commentato: «Valorizzare il nostro porto è una priorità per tutti noi, e accolgo con grande soddisfazione questo importante riconoscimento da parte del Ministero del Turismo che ci consente di offrire un servizio migliore ai nostri turisti come ai nostri cittadini. Ora seguiremo con i nostri uffici l’iter richiesto per lo sviluppo e l’attuazione dell’intervento».

Il porto di Milazzo è stato selezionato, insieme ad altre destinazioni in tutta Italia, tenendo conto di parametri quali l’importanza territoriale, l’interesse turistico e il flusso di visitatori registrato. L’intervento, che prende il nome di “Wi-Fi by Italia.it” fa parte del progetto Tourism Digital Hub e prevederà l’accesso gratuito ai punti Wi-Fi tramite il portale www.italia.it