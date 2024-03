“Al pronto soccorso del Papardo efficienza e professionalità”

Messina. Una lettrice racconta un'esperienza positiva

MESSINA – Ci scrive una lettrice: “Desidero proporvi di dedicare spazio e risalto a segnalazioni positive. Mi riferisco a cose belle riscontrate in questa nostra città, in modo da favorire l’ottimismo e l’orgoglio di appartenenza. Giusto per restare in tema, vorrei fare tanti complimenti al pronto soccorso dell’ospedale Papardo. Lì sono stata assistita, lo scorso 13 febbraio, con estrema professionalità ed efficienza dal dottor Allegra, e dall’infermiere, per una brutta contusione alla mano. Mi fa piacere ringraziarli”.