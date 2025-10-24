Al Teatro Vittorio Emanuele “Caos. O della disobbedienza delle voci”

Appuntamento dal 24 al 27 ottobre. Una produzione messinese, con scrittura di Giusi Arimatea e regia di Mauro Failla

MESSINA – Sul fragile confine tra realtà e sogno, Luigi Pirandello dialoga con le sue creature: figure vive, contraddittorie, intensamente umane. In un’atmosfera sospesa e quasi onirica, i personaggi si rivelano nella loro complessità e tridimensionalità, intrecciando le loro voci con quella del drammaturgo. In scena, al teatro Vittorio Emanuele di Messina, “Caos. O della disobbedienza delle voci”. Uno spettacolo prodotto dal Clan degli Attori Clan Off Teatro e E.A.R Teatro di Messina. Una produzione messinese, scrittura di Giusi Arimatea e regia di Mauro Failla, con Tino Calabrò, Giuseppe Capodicasa, Michele Carvello, Giulia Mondello, Damiano Venuto

Lo spettacolo diventa così un viaggio nella poetica pirandelliana, vibrante e attuale. La rappresentazione dell’identità resta uno specchio delle nostre contraddizioni quotidiane, l’alternarsi delle maschere restituisce la fragilità dell’uomo contemporaneo, l’eterno conflitto tra realtà e apparenza si rinnova in ogni epoca.



Una profonda riflessione sul destino dell’individuo, sulle sue verità mutevoli e sulla necessità del teatro di continuare a interrogare la vita.



Date e orari:

24 ottobre 2025 – ore 21:00

25 ottobre 2025 – ore 21:00

26 ottobre 2025 – ore 17:30

27 ottobre 2025 – ore 21:00

scritto da Giusi Arimatea

da un’idea di Mauro Failla

con Tino Calabrò, Giuseppe Capodicasa, Michele Carvello, Giulia Mondello, Damiano Venuto

aiuto regia Giusi Arimatea

disegno luci Giovanni Maria Currò

scene, costumi e grafica Cinzia Muscolino

regia Mauro Failla

produzione Clan degli Attori Clan Off Teatro e E.A.R Teatro di Messina – Centro di Produzione Teatrale