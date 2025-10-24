 Al Teatro Vittorio Emanuele "Caos. O della disobbedienza delle voci"

Al Teatro Vittorio Emanuele “Caos. O della disobbedienza delle voci”

Redazione

Al Teatro Vittorio Emanuele “Caos. O della disobbedienza delle voci”

venerdì 24 Ottobre 2025 - 08:40

Appuntamento dal 24 al 27 ottobre. Una produzione messinese, con scrittura di Giusi Arimatea e regia di Mauro Failla

MESSINA – Sul fragile confine tra realtà e sogno, Luigi Pirandello dialoga con le sue creature: figure vive, contraddittorie, intensamente umane. In un’atmosfera sospesa e quasi onirica, i personaggi si rivelano nella loro complessità e tridimensionalità, intrecciando le loro voci con quella del drammaturgo. In scena, al teatro Vittorio Emanuele di Messina, “Caos. O della disobbedienza delle voci”. Uno spettacolo prodotto dal Clan degli Attori Clan Off Teatro e E.A.R Teatro di Messina. Una produzione messinese, scrittura di Giusi Arimatea e regia di Mauro Failla, con Tino Calabrò, Giuseppe Capodicasa, Michele Carvello, Giulia Mondello, Damiano Venuto

Lo spettacolo diventa così un viaggio nella poetica pirandelliana, vibrante e attuale. La rappresentazione dell’identità resta uno specchio delle nostre contraddizioni quotidiane, l’alternarsi delle maschere restituisce la fragilità dell’uomo contemporaneo, l’eterno conflitto tra realtà e apparenza si rinnova in ogni epoca.

Una profonda riflessione sul destino dell’individuo, sulle sue verità mutevoli e sulla necessità del teatro di continuare a interrogare la vita.

Date e orari:
24 ottobre 2025 – ore 21:00
25 ottobre 2025 – ore 21:00
26 ottobre 2025 – ore 17:30
27 ottobre 2025 – ore 21:00

scritto da Giusi Arimatea
da un’idea di Mauro Failla

con Tino Calabrò, Giuseppe Capodicasa, Michele Carvello, Giulia Mondello, Damiano Venuto

aiuto regia Giusi Arimatea
disegno luci Giovanni Maria Currò
scene, costumi e grafica Cinzia Muscolino

regia Mauro Failla

produzione Clan degli Attori Clan Off Teatro e E.A.R Teatro di Messina – Centro di Produzione Teatrale

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Reggio. Auto si schianta contro la vetrina di un bar: cinque feriti, uno grave VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED