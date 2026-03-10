 Messina abbraccia Niscemi: raccolti giochi e sussidi per gli studenti colpiti dalla frana

Redazione

martedì 10 Marzo 2026 - 20:00

Il materiale didattico è stato consegnato dalla Cgil

Oggi a Niscemi la Flc Cgil di Messina e la Cgil regionale hanno consegnato agli alunni dell’istituto “Salerno” che hanno dovuto lasciare le loro classi e alcuni anche la casa dopo la devastante frana che ha colpito il paese, materiali didattici e giocattoli raccolti nelle scuole di Messina  e provincia dalla Flc Cgil”. Dice la segretaria provinciale della Flc , Patrizia Donato, “ c’è stata un’ adesione oltre alle aspettative alla raccolta di materiali”.

Tant’è che c’è voluto un grande furgone  per trasportare quanto raccolto. “Su Niscemi- dice il segretario confederale della Cgil Sicilia, Ignazio Giudice- i riflettori devono restare accesi. Solo attraverso coerenza di ognuno di noi e memoria la popolazione riuscirà a sollevarsi”. I dirigenti del sindacato Giudice e  Donato hanno incontrato  presso la scuola A. Manzoni la comunità scolastica, la dirigente dell’istituto comprensivo Licia Salerno e il sindaco della città Massimiliano Conti.

