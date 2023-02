Al "Trofeo S. Agata" corre Saverio Amasi dell'Atletica Savoca - Tempostretto

Il portacolori dell'Atletica Savoca prenderà parte alla gara etnea in programma domani dopo la vittoria al Gp Sicilia 2022

Saverio Amasi sarà venerdì 3 febbraio al via del “Trofeo Sant’Agata”, in programma a Catania. Il portacolori dell’Atletica Savoca è stato invitato, infatti, dagli organizzatori dell’importante manifestazione podistica etnea. Partenza ed arrivo saranno posti in via Vittorio Emanuele, nei pressi del Palazzo della Cultura, dove lo start verrà dato alle ore 15. Previsti sette giri del percorso cittadino per un totale di 9.800 metri.

Amasi si troverà a gareggiare con avversari di grande valore, a partire da Osama Zoghlami, bronzo agli Europei di Monaco 2022 nei 3000 siepi, e dal gemello Ala, sei titoli italiani assoluti e nono nella finale olimpica dei 3000 siepi a Tokyo. Vi saranno pure Giuseppe Gerratana, recentemente esploso in maratona con il tempo di 2h13 netti, quinto di sempre di un siciliano nella distanza regina, Antonino Lollo, campione italiano di maratona nel 2021, e Lorenzo Lotti, vincitore delle ultime maratone disputate in Sicilia, nell’ordine Catania, Messina e Ragusa.

Atleti, quindi, di altissimo livello. Per Amasi sarà una bellissima occasione di confronto e, soprattutto, il meritato premio per l’eccellente precedente annata agonistica, che lo ha visto trionfare nel Gran Prix Sicilia della 10 km. Nelle 12 prove completate, si è imposto tre volte, sulle strade di Barrafranca, Gioiosa Marea e Catania, collezionando, inoltre, un secondo posto e due gradini bassi del podio. Il miglior crono è stato il 33’49” fatto segnare a Milazzo. Un anno vissuto da protagonista, che può fungere da trampolino di lancio per il talentuoso ragazzo allenato da Antonello Aliberti.

