Al via a Piazza Duomo il 22° Rally Tirreno-Messina

Stasera nel cuore della città e domattina l'evento. In programma la finale di Coppa Italia Rally Aci Sport 2025

MESSINA – Ha preso il via stasera a Piazza Duomo il 22° Rally del Tirreno-Messina. L’evento organizzato da Top Competition con AC Messina (Automobile Club) in sinergia con la Città metropolitana e l’amministrazione comunale di Messina. In programma la finale di Coppa Italia Rally Aci Sport 2025.

Dopo una giornata di preparativi, sono stati accolti i 161 concorrenti schierati alla partenza di questo confronto sportivo, alla presenza del sindaco della Città metropolitana Federico Basile; della vice prefetta Roberta Mancuso; Massimo Rinaldi, presidente AC Messina, degli AC siciliani e delegato Aci Sport Sicilia; Massimo Finocchiaro, assessore allo Sport del Comune di Messina; Massimiliano Minutoli, assessore comunale alla Protezione civile Comune; il presidente di Aci Sport SpA Giulio Pes di San Vittorio; Marco Rogano, direttore generale Aci Sport e Maria Grazia Bisazza, presidente Top Competition.

Si sono svolte le due prove speciali notturne che hanno contraddistinto il programma sportivo della serata: PS1 “Le Masse” e PS2 “Reginella”. Questi primi 7.5 chilometri cronometrati hanno redatto i primi verdetti cronometrici che elevano l’emiliano Antonio Rusce con Gabriele Zanni, su Skoda Fabia RS Rally2 (Meteco Corse) ad assoluto protagonista della sfida. Alle sue spalle un poker di equipaggi siciliani: il giovane messinese Emiliano La Torre che visibilmente emozionato sulla pedana di partenza ha poi tradotto l’emozione in prestazione sulle speciali di oggi, navigato da Rosario Siragusano (Team Phoenix). Bene anche il palermitano Marco Pollara con Giuseppe Princiotto (CST Sport), il nebroideo Alessandro Casella con Sergio Scuderi e il locale Marcello Rizzo con Antonio Pittella, tutti su Skoda Fabia RS. Tra le due ruote motrici il cerchio è stretto intorno a Rosario Cannino e Giuseppe Buscemi che hanno fatto la voce grossa anche se non finalisti, tra i quali invece sono partiti forte Alessio Pollara con Sergio Raccuia, entrambi su Peugeot 208 Rally4.

La ripartenza è fissata alle 7:00. Il programma include altre nove prove speciali, per un totale cronometrato che alla fine della giornata supererà gli 80 chilometri complessivi. Saranno le speciali dei “Peloritani” di 13.4 chilometri, da ripetere per due volte, “Roccavaldina” di 5.4 chilometri e “Rometta” di 8.7 chilometri da ripetere per tre volte e “Campo Italia” di 6.5 chilometri che si disputerà una sola volta in apertura del terzo giro. Tre saranno le assistenze al Village allestito al PalaRescifina, la prima alle 7:18, quella di metà giornata alle 11:29 e l’ultima alle 14:20. L’arrivo, nuovamente in Piazza Duomo, è previsto alle 17:45.

La copertura televisiva in diretta sarà affidata ad Aci Sport TV (Canale 228 SKY, 52 TivùSat e streaming acisport.tv) il canale ufficiale della Federazione. Tre saranno i collegamenti: il primo alle 8:54 dalla PS4 “Roccavaldina”, a seguire la PS8 “Rometta” a partire dalle 13:08. Le telecamere andranno poi a cercare le reazioni dei vincitori al termine dell’ultima speciale, la PS11 dalle 17:02 ed infine si riaccenderanno alle 17:30 con l’arrivo finale.

L’annullamento per ragioni di sicurezza

Top Competition, organizzatore del 22° Rally del Tirreno-Messina, precisa che “l’annullamento della PS2 “Reginella” è stato deciso dalla direzione di gara di concerto con le forze dell’ordine per il venir meno delle previste condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento della stessa. La prova aveva subito un leggero ritardo alla partenza per una richiesta di soccorso sanitario completamente esterno alla gara, ma questa circostanza non è legata alla decisione di annullamento, maturata successivamente e in modo indipendente, per l’eccessiva presenza di pubblico. La sicurezza di equipaggi, Ufficiali di gara e spettatori resta la priorità assoluta dell’organizzazione”.

Foto dalla pagina Fb del sindaco Basile.