Al via i campionati under 17 e under 15 della Junior Sport Lab - Tempostretto

Sabato pomeriggio i più piccoli contro l'Acr Messina. Domenica mattina i più grandi contro la Folgore Milazzo

BROLO – Scatteranno nel weekend (23 e 24 settembre) i campionati regionali Under 17 e 15 con ai blocchi di partenza le squadre della Junior Sport Lab. I giovani neroverdi sono attesi da oltre sei mesi di appassionanti partite proposte dalla regular season. In palio complessivamente, nei quattro gironi siciliani, otto promozioni nei tornei “Elite”, che andranno alla quattro prime dei raggruppamenti e ad altrettante formazioni vittoriose nei playoff. Le ultime retrocederanno, invece, direttamente nei provinciali, mentre quelle che si piazzeranno dall’8°/9° all’11°/12° posto dovranno garantirsi la permanenza nei playout.

L’Under 17 allenata da Carmelo Emanuele debutterà domenica (ore 10:30), sul sintetico dello stadio Comunale di Brolo, contro la Folgore Milazzo. L’andata terminerà il 3 dicembre, il ritorno il 17 marzo. Sabato (ore 18) esordiranno, invece, i ragazzi di mister Matteo Aquilia, impegnati, sempre sullo stesso campo, con i coetanei dell’Acr Messina, compagine fuori classifica essendo di un club militante nei professionisti. La JSL è tra le poche società che ha una rappresentante per categoria.

In settimana, la dirigenza ha tenuto un incontro con i calciatori per dare loro la giusta carica in vista dell’impegnativa ed entusiasmante stagione agonistica. “Abbiamo dato l’in bocca lupo ai giocatori e allo staff tecnico, com’è giusto che sia all’inizio di un’annata sportiva – dichiara il direttore generale Giuseppe Giordano –. I risultati inevitabilmente conteranno, ma per noi ha un valore maggiore la crescita dei singoli in un gruppo che deve funzionare sempre meglio. In più, ci teniamo tantissimo ai valori di lealtà, sportività e correttezza nell’ottica di quello che deve essere principalmente un divertimento, da condividere con i compagni”.

Il programma completo della 1ª giornata.

Under 17: Academy Barcellona-Or.Sa Promosport; Fair Play Messina-Gi.Fra Milazzo; Junior Sport Lab-Folgore Milazzo; Play Soccer School-Messana; Torregrotta-Comprensorio del Tindari e Valle del Mela-Jonica.

Under 15: Comprensorio del Tindari-Real Gescal; Folgore Milazzo-Giovanile Rocca; Gi.Fra Milazzo-Torregrotta; Invictus Fc-Stella Nascente; Junior Sport Lab-Acr Messina (fuori classifica) e Vivi Don Bosco-Play Soccer School. Riposa: Ragazzini Red.

Articoli correlati